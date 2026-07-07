La OTAN moviliza 40.000 millones para desarrollar tecnologías contra la amenaza de los drones

La OTAN está aprovechando las primeras horas de la cumbre de Ankara (Turquía) para dar luz verde a las principales iniciativas enmarcadas en el rearme y adquisición de capacidades de los socios europeos. En ese contexto se enmarca la creación de una flota conjunta de 12 aviones A400M o 10 aviones de alerta temprana, así como una alianza para asegurar materias primas para la industria de defensa o el refuerzo de la vigilancia espacial.

A este paquete de medidas se ha sumado ahora una de las iniciativas de mayor envergadura económica. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado una inversión de 40.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para reforzar las capacidades antidrones de los aliados, convencido de que la proliferación de aeronaves no tripuladas ha cambiado de forma definitiva el desarrollo de las operaciones militares.

El programa, denominado NATO Drone Edge, persigue acelerar tanto la adquisición de sistemas de defensa contra drones como el desarrollo de nuevas tecnologías para detectar, identificar y neutralizar estas amenazas. La Alianza considera que los conflictos de los últimos años han demostrado que los sistemas no tripulados se han convertido en un elemento imprescindible del campo de batalla y obligan a adaptar con rapidez las capacidades de los ejércitos aliados.

Una de las principales novedades será la creación de un mercado común de sistemas antidrones certificados por la OTAN. Este mecanismo permitirá a los países adquirir equipos previamente evaluados por la organización, garantizando su compatibilidad con los estándares aliados y reduciendo los tiempos necesarios para completar los procesos de compra. Al mismo tiempo, facilitará que la industria de defensa adapte sus desarrollos a unos requisitos técnicos comunes.

La formación será el segundo gran pilar de la iniciativa. La OTAN se ha fijado el objetivo de multiplicar por cinco el número de operadores de drones formados antes de finales de 2027 mediante la ampliación del programa NATO Flight Training Europe (NFTE). Finlandia, Francia y Suecia se incorporarán ahora a esta red de instrucción. España ya forma parte de ella desde el año 2024.

Con estas nuevas adhesiones, el programa reunirá a veinte países aliados y contará con dieciséis centros de formación distribuidos en ocho países. El objetivo es crear una estructura permanente capaz de formar pilotos y operadores bajo los mismos procedimientos, facilitando la interoperabilidad y permitiendo que las fuerzas armadas de los distintos aliados puedan actuar conjuntamente con mayor eficacia en operaciones multinacionales.