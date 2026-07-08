Muere un comandante de la Armada de EEUU tras el aterrizaje de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo

La Armada de Estados Unidos ha confirmado la muerte del comandante Gabriel Edwards tras el amerizaje de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo la semana pasada. La noticia del fallecimiento se produce después de que el pasado 5 de julio se suspendieran las labores de búsqueda y rescate en la zona.

En un comunicado, la Armada ha identificado al militar como comandante del 5º Escuadrón de Helicópteros de Combate Marino y ha trasladado sus condolencias a su familia. Asimismo, ha destacado su papel dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Más de 100 horas de búsqueda

La Armada ha explicado que las operaciones de búsqueda y rescate se prolongaron durante 102 horas y abarcaron una superficie superior a 36.000 kilómetros cuadrados. En estas tareas participaron buques y aeronaves de dos grupos de combate de portaaviones desplegados en Oriente Próximo.

Las autoridades estadounidenses han señalado que la causa del incidente continúa bajo investigación. No obstante, la Armada ha reiterado que "no hay indicaciones de que la emergencia fuera causada por una acción hostil", descartando por el momento que el suceso estuviera relacionado con un ataque.

Mensaje desde la Marina

El secretario interino de la Marina, Hung Cao, ha publicado en redes sociales: "La libertad tiene un precio. Siempre hay un coste. Lamentamos la pérdida del comandante Gabe Edwards, piloto de la Armada, oficial al mando del Escuadrón de Combate Marítimo en Helicóptero (HSC) 5 y líder que fortaleció nuestra flota e inspiró a aquellos a los que dirigía".

Hung Cao ha continuado: "Durante 20 años, el comandante Edwards sirvió a nuestra nación con valentía e integridad. En reconocimiento a su extraordinario servicio y sacrificio, he ordenado que el comandante Edwards sea ascendido a título póstumo al grado de capitán que había elegido".

pic.twitter.com/9baUBTyRXO — Acting Secretary of the Navy Hung Cao (@SECNAV) July 7, 2026

"Estoy profundamente agradecido a todos los marinos y pilotos que participaron en la búsqueda y que siguen apoyando a su familia, amigos y compañeros de borde. Por favor, únete a mí para orar por la familia Edwards. Que Dios les conceda fuerza y consolación. Que nuestro querido hermano descanse en paz", ha finalizado.