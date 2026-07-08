Un fenómeno atmosférico espontáneo daña tres helicópteros militares españoles en una base de los Marines en EEUU

Tres helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) fueron dañados el pasado domingo 14 de junio en la base militar New River del Cuerpo de Marines de Estados Unidos como consecuencia de un fenómeno atmosférico espontáneo registrado durante la fase de ejecución del ejercicio militar Fleetex 250. El incidente provocó únicamente daños materiales, pues ningún militar español resultó herido.

El fenómeno meteorológico que afectó a las aeronaves se conoce como microburst y se trata de una intensa y muy localizada corriente descendente de aire generada en el interior de una tormenta eléctrica. Este tipo de episodios meteorológicos se caracteriza por producir violentas rachas de viento al impactar contra el suelo, capaces de causar importantes daños en un área reducida y durante un tiempo muy limitado.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha explicado que este fenómeno no había sido previsto por los servicios meteorológicos, por lo que sorprendió a las aeronaves mientras permanecían estacionados en la base estadounidense. Los tres helicópteros se encontraban en tierra preparando las actividades programadas con la 26 Unidad Expedicionaria de los Marines, una de las principales fuerzas de respuesta rápida del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Las mismas fuentes no han precisado de qué tipo de aeronaves se trata, aunque por las imágenes que se han difundido a través de las redes sociales se puede comprobar que son dos helicópteros de ataque Tigre y un helicóptero de transporte Cougar. Tampoco ha explicado cuál es la gravedad de los daños que se han ocasionado en cada una de las aeronaves ni cómo se ha decidido traer de regreso cada una de las unidades a territorio español.

Los tres helicópteros españoles habían llegado a Estados Unidos formando parte del grupo de combate expedicionario (GCE) 'Despliegue Atlántico 26', una fuerza naval encabezada por el Buque de Proyección Estratégica (BPE) L-61 Juan Carlos I y el Buque de Asalto Anfibio (BAA) L-51 Castilla. El grupo se completa con las fragatas F-103 Blas de Lezo y F-84 reina Sofía, además del Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) A-14 Patiño.

El objetivo principal de este grupo de combate era participar en Fleetex-250, un ejercicio naval multinacional liderado por la Marina de Estados Unidos y diseñado para adiestrar y evaluar fuerzas navales, anfibias y aéreas en escenarios de combate de alta intensidad. Pero también para participar en la parada naval que se organizó en Nueva York con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.