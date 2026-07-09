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Defensa

El Ejército del Aire despliega una fuerza expedicionaria en Australia de seis Eurofighter, dos A400M y un A330 MRTT

Participarán en el mayor ejercicio aéreo multinacional del área Asia-Pacífico. Habrá fuerzas aéreas europeas, asiáticas, americanas y de Oceanía.

Participarán en el mayor ejercicio aéreo multinacional del área Asia-Pacífico. Habrá fuerzas aéreas europeas, asiáticas, americanas y de Oceanía.
Caza Eurofighter Typhoon del Ala 14 (Albacete). | Ejército del Aire y el Espacio

El Ejército del Aire y del Espacio desplegará en las próximas semanas una Agrupación Aérea Expedicionaria (AA-EXP) en Australia para participar en Pitch Black 26, el mayor ejercicio aéreo multinacional del área Asia-Pacífico. Tiene como objetivo reforzar el adiestramiento en operaciones de alta intensidad y demostrar su capacidad para proyectar poder aéreo a miles de kilómetros del territorio nacional.

La agrupación expedicionaria estará constituida por seis cazas Eurofighter Typhoon del Ala 14 (Albacete), dos aviones de transporte A400M del Ala 31 (Zaragoza) y un avión cisterna y de transporte estratégico A330 MRTT del Ala 45 (Torrejón de Ardoz). Al contingente se sumará un segundo A330 dedicado al sostenimiento logístico, además del personal técnico, operativo, administrativo y de apoyo necesario para mantener la actividad durante todo el despliegue.

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El Mando Aéreo de Combate (MACOM) será el responsable de esta fuerza expedicionaria. En apoyo de la misión participarán efectivos y medios del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX), unidades especializadas en la protección de la fuerza, el apoyo al despliegue y el sostenimiento técnico de los sistemas de armas empleados.

Pitch Black 26 se desarrollará en las bases aéreas australianas de Darwin y Amberley y reunirá a fuerzas de la Royal Australian Air Force junto a destacamentos procedentes de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Japón, Filipinas, India, Malasia y Corea del Sur. La organización australiana asignará los distintos cometidos operativos en un escenario que reproducirá operaciones aéreas complejas y de elevada intensidad, favoreciendo la interoperabilidad entre todos los participantes.

Durante las maniobras, los aviones españoles se integrarán plenamente en la fuerza multinacional para ejecutar misiones combinadas de combate, apoyo y coordinación con el resto de países participantes. El ejercicio permitirá validar procedimientos de mando y control, logística, mantenimiento y sostenimiento en un entorno expedicionario exigente, además de incrementar el nivel de preparación de las tripulaciones y del personal de apoyo.

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