Trump abre la puerta a levantar el veto a los cazas F35 a Turquía mientras Israel mueve ficha para impedirlo

La Administración de Donald Trump estudia levantar las restricciones que impiden a Turquía adquirir cazas F-35, una posibilidad que supondría un giro en la política estadounidense hacia uno de sus aliados más incómodos dentro de la OTAN. La iniciativa busca reconducir las relaciones con Ankara tras años de desencuentros, pero todavía debe superar importantes obstáculos políticos y estratégicos antes de convertirse en una realidad.

Turquía fue expulsada del programa internacional del F-35 en 2019 después de recibir los sistemas de defensa antiaérea rusos S-400, un sistema que fue almacenado y nunca se puso en uso. Washington consideró entonces que la coexistencia de ambos sistemas podía comprometer la seguridad del caza de quinta generación y decidió suspender tanto la entrega de los aviones como la participación de la industria turca en su fabricación.

Aunque la Casa Blanca está dispuesta a explorar una normalización de las relaciones militares con Ankara, cualquier decisión de calado deberá contar con el respaldo del Congreso de Estados Unidos. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes disponen de mecanismos para revisar y bloquear grandes ventas de armamento al extranjero, especialmente cuando existen dudas sobre su impacto en la seguridad nacional o en el equilibrio estratégico regional.

En ese escenario, Israel ya ha comenzado a mover sus contactos políticos en Washington para tratar de impedir que Turquía recupere el acceso al F-35, según ha desvelado Reuters. El Gobierno israelí considera que el deterioro de las relaciones bilaterales con Ankara, agravado desde el inicio de la guerra de Gaza, aconseja mantener las restricciones sobre un sistema de armas que proporciona una importante ventaja tecnológica en la región.

Las reservas israelíes se suman a las de numerosos congresistas estadounidenses, que siguen cuestionando la política exterior del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Entre las principales preocupaciones figuran la adquisición de armamento ruso, las tensiones recurrentes con Grecia y Chipre, las operaciones militares en Siria y el creciente distanciamiento de Ankara respecto a algunos de los principales aliados occidentales.

Por el contrario, los defensores de una reconciliación sostienen que Turquía continúa siendo un socio estratégico imprescindible por su posición geográfica, su peso militar dentro de la OTAN y su influencia en el mar Negro, Oriente Medio y el Cáucaso. Consideran que reactivar la cooperación industrial y militar serviría para reducir la dependencia turca de Rusia y reforzar la cohesión de la Alianza Atlántica.

El eventual regreso de Turquía al programa del F-35 no implicaría únicamente la compra de nuevos cazas. También podría abrir la puerta a recuperar parte de la cooperación industrial perdida tras su expulsión, ya que empresas turcas fabricaban centenares de componentes para el avión antes de quedar excluidas del proyecto por decisión de Washington hace ya varios años.

Por ahora, la decisión definitiva sigue abierta. La Administración Trump deberá calibrar el coste político interno de la operación frente al interés estratégico de recomponer la relación con Ankara. Mientras tanto, Israel intensificará su presión sobre el Capitolio para evitar que el Congreso autorice un cambio que podría alterar el equilibrio militar en Oriente Medio y reabrir uno de los debates más sensibles de la política de defensa estadounidense.