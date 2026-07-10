España se une a otros once países de la OTAN para desarrollar capacidades de ataque de precisión a gran distancia

España se ha sumado a otros once países aliados para impulsar la nueva iniciativa de inversión en capacidades de Ataque Profundo de Precisión (DPS, por sus siglas en inglés), un programa nacido en el seno de la OTAN con el objetivo de desarrollar capacidades de ataque de precisión a gran distancia. El proyecto pretende reforzar la capacidad de disuasión mediante sistemas capaces de alcanzar objetivos estratégicos con elevada precisión y a centenares o miles de kilómetros.
La iniciativa ha sido presentada durante la cumbre aliada con una declaración conjunta firmada por Reino Unido, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Noruega, Rumanía, Suecia y Turquía. Los doce países se comprometen a coordinar inversiones y fomentar el desarrollo de nuevas capacidades militares que respondan a los retos planteados por la evolución de los conflictos de alta intensidad y las amenazas emergentes.
El programa contempla una inversión conjunta superior a los 43.500 millones de euros (unos 50.000 millones de dólares) a lo largo de la próxima década para acelerar el desarrollo y la adquisición de sistemas de ataque profundo. La iniciativa persigue además fortalecer la base tecnológica e industrial de defensa de los países participantes, favorecer la cooperación entre sus industrias nacionales y reducir la dependencia de capacidades suministradas por aliados externos.
Las nuevas capacidades estarán orientadas a neutralizar objetivos de alto valor situados muy detrás de las líneas enemigas, como centros de mando, bases aéreas, sistemas de defensa antiaérea, infraestructuras logísticas o concentraciones de fuerzas. El propósito es disponer de medios capaces de operar con gran precisión y a largas distancias, incrementando la capacidad de respuesta de los aliados ante escenarios de conflicto de elevada intensidad.
La declaración suscrita por los doce países no implica la adquisición inmediata de un sistema de armas concreto, sino el compromiso de desarrollar conjuntamente capacidades de ataque de precisión a gran distancia, coordinar futuras inversiones y promover programas industriales que permitan dotar a la Alianza Atlántica y a los países que así lo deseen de estos medios durante los próximos años.