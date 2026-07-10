Italia expulsa a dos agregados militares rusos sospechosos de dirigir una red de espionaje

Italia ha ordenado la expulsión de dos agregados militares de la Embajada de Rusia en Roma tras considerar que desempeñaban un papel central en las actividades de espionaje desarrolladas por Moscú en territorio italiano. La decisión ha sido anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, después de que la Fiscalía de Roma destapara una investigación sobre una supuesta red dedicada a obtener información clasificada del Estado italiano.

Las pesquisas judiciales sostienen que ambos diplomáticos, protegidos por inmunidad diplomática, habrían coordinado el trabajo de inteligencia ruso mediante contactos con ciudadanos italianos. La investigación apunta especialmente a varios antiguos miembros de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas, sospechosos de facilitar documentación sensible a cambio de compensaciones económicas. Debido a su condición diplomática, los dos agregados no podrán ser procesados en Italia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador ruso para comunicar formalmente la declaración de persona non grata de ambos funcionarios. Roma les ha concedido un plazo limitado a tres días para abandonar el país, una medida prevista por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas cuando un Estado considera que un representante extranjero ha desarrollado actividades incompatibles con sus funciones oficiales.

Según las autoridades italianas, la investigación permitió reconstruir una estructura estable de obtención de información reservada que habría permanecido activa durante un periodo prolongado. Los investigadores creen que los diplomáticos rusos dirigían la captación de fuentes, supervisaban la recepción de documentos y mantenían el enlace con los servicios de inteligencia de Moscú, aprovechando la cobertura que les proporcionaban sus cargos en la embajada.

La Fiscalía de Roma mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar el volumen de información presuntamente sustraída y el posible perjuicio causado a la seguridad nacional. Entre los documentos analizados figurarían informes relacionados con la defensa, la cooperación militar y las relaciones de Italia con sus aliados de la OTAN, aunque las autoridades no han precisado el contenido concreto del material intervenido.

El ministro Antonio Tajani ha defendido la expulsión de los dos agregados militares como una respuesta necesaria para proteger los intereses estratégicos del país. El jefe de la diplomacia italiana ha subrayado que el Gobierno actuará con firmeza frente a cualquier intento de injerencia extranjera y ha recalcado que la colaboración entre la justicia, los servicios de seguridad y el Ejecutivo ha resultado determinante para desarticular la presunta operación.

La reacción de Moscú no se ha hecho esperar. Las autoridades rusas rechazaron las acusaciones formuladas por Italia y han calificado la expulsión de los diplomáticos como una decisión injustificada. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha advertido de que estudiará una respuesta conforme al principio de reciprocidad, una práctica habitual en este tipo de crisis diplomáticas entre Estados cuando se producen expulsiones de representantes oficiales.