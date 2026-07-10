La Princesa Leonor concluye su formación militar de tres años con un abrazo del Rey y la gran cruz al mérito aeronáutico
El Rey ha presidido la entrega de reales despachos de los nuevos oficiales del Ejército del Aire, entre los que se encuentra la princesa Leonor.
El Rey ha presidido este viernes la real entrega de despachos de los nuevos oficiales del Ejército del Aire y el Espacio. También ha acudido la reina Letizia y la infanta Sofía.
Este acto pone punto y final a la formación militar de tres años de la Princesa de Asturias, que ha sido condecorada por el Monarca con la gran cruz al mérito aeronáutico con distintivo blanco.
Felipe VI y Leonor de Borbón se han fundido en un cariñoso abrazo tras la entrega de la condecoración.
Junto a la Princesa Leonor han recibido sus reales despachos otro centenar de nuevos oficiales del Ejército del Aire y el Espacio que han concluido su formación en la Academia General del Aire.
Homenaje a los que dieron su vida por España durante la entrega de reales despachos.
Cinco aeronaves Pilatus PC-21, como las que ha aprendido a pilotar la Princesa Leonor, realizan una pasada tras el homenaje a los caídos.
Como es tradición, los militares han celebrado la entrega de sus reales despachos lanzando sus gorras al aire.
La Familia Real al completo ha posado con la promoción de Leonor de Borbón una vez ha concluido el acto castrense.