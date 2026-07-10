La Princesa Leonor concluye su formación militar de tres años con un abrazo del Rey y la gran cruz al mérito aeronáutico

La Academia General del Aire en San Javier, Murcia, ha sido el escenario de una mañana especial para la Monarquía, las Fuerzas Armadas españolas y el Ejército del Aire y el Espacio. Y es que la tradicional entrega de reales despachos a los nuevos oficiales formados en la institución ha tenido entre sus integrantes a la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que no sólo ha terminado con éxito su curso en el centro sino también pone fin a sus tres años de adiestramiento militar.

La ceremonia ha estado presidida por el rey Felipe VI, acompañado por la reina Letizia y la infanta Sofía, que han querido arropar a la heredera en uno de los actos más relevantes de su preparación institucional. Tras recibir su real despacho junto al resto de la promoción, la Princesa ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la jornada al fundirse en un abrazo con su padre ante la mirada de autoridades, mandos militares y familiares.

El momento culminante para la heredera llegó cuando Felipe VI le impuso la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, una condecoración que distingue la culminación de esta etapa formativa. El reconocimiento puso el broche a un recorrido iniciado en agosto de 2023 y ha convertido a Leonor en el centro de una ceremonia en la que también fueron distinguidos el resto de nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio.

Con este acto, la Princesa concluye el itinerario de formación militar diseñado para los futuros jefes del Estado. Su preparación comenzó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde recibió instrucción básica del Ejército de Tierra, continuó en la Escuela Naval Militar de Marín y a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, y ha finalizado este curso en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

Durante su intervención, Felipe VI ha felicitado a los nuevos oficiales y les ha recordado la responsabilidad que asumen al servicio de España. El Monarca ha destacado valores como la disciplina, el compañerismo, el espíritu de sacrificio y la vocación de servicio, subrayando que las Fuerzas Armadas constituyen uno de los principales pilares de la seguridad y la defensa nacionales en un contexto internacional cada vez más complejo.