Arctic Sentry, la nueva misión militar de la OTAN en el Ártico a la que se ha sumado España

La OTAN está poniendo en marcha desde el pasado febrero una nueva misión militar en el Ártico denominada Arctic Sentry, destinada a reforzar la vigilancia, la disuasión y la capacidad de respuesta en el extremo norte del territorio aliado. El objetivo es incrementar la presencia aliada en una región que ha adquirido una importancia estratégica creciente tras la invasión rusa de Ucrania, el ingreso de Finlandia y Suecia en la Alianza y las ansias expansionistas rusas.

La misión estará coordinada por el Mando de la Fuerza Conjunta en Norfolk, responsable de la seguridad del Atlántico Norte, y abarcará un inmenso espacio geográfico que incluye el norte de Finlandia, Suecia y Noruega, además de Islandia, Groenlandia, el mar de Barents, el mar de Noruega y el corredor GIUK, el paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido considerado clave para el control del Atlántico Norte.

No consistirá sólo en una base permanente ni en un gran despliegue fijo de tropas, sino en una estructura basada en fuerzas rotatorias y una coordinación permanente de medios terrestres, navales, aéreos, espaciales y de inteligencia. La misión también contempla mayor vigilancia de infraestructuras críticas, cables submarinos, rutas marítimas y movimientos militares en una región donde Rusia mantiene una importante concentración de capacidades estratégicas.

En el ámbito terrestre, la principal novedad serán las nuevas Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlandia, el noveno contingente multinacional permanente de la OTAN en su flanco oriental. Esta fuerza estará liderada por Suecia y contará con la participación de Finlandia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y España. Las unidades se desplegarán mediante rotaciones periódicas y estarán especializadas en operaciones en condiciones de frío extremo y combate en ambiente ártico.

La dimensión aérea incluirá patrullas de policía aérea, cazas, aviones de alerta temprana y aeronaves de vigilancia y reconocimiento. Suecia ya ha confirmado la participación de cazas JAS 39 Gripen, mientras que Alemania aportará Eurofighter Typhoon. En el ámbito marítimo, la misión coordinará medios navales para reforzar la vigilancia antisubmarina y el control de las rutas por las que opera la flota militar rusa.

España ha confirmado su participación en la cumbre de la OTAN de Ankara. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que las Fuerzas Armadas españolas participarán en las Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlandia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que no habrá más detalles sobre las características de nueva misión en el exterior hasta el próximo mes de septiembre.

El creciente interés por el Ártico responde a su enorme valor estratégico. El deshielo está facilitando la apertura de nuevas rutas marítimas entre Europa, Asia y Norteamérica, además de mejorar el acceso a importantes reservas de hidrocarburos, minerales críticos y recursos pesqueros. Este hecho ha provocado que tanto los países de la OTAN como Rusia e, incluso, China, hayan disparado su interés en la zona.

Un ejemplo claro de ello es la polémica que ha generado Trump en el propio seno de la OTAN con sus tics expansionistas sobre Groenlandia, un territorio bajo soberanía danesa. De hecho, tan extrema llegó a ser la situación hace unos meses que Dinamarca activó un plan militar de defensa que incluyó el traslado de explosivos e importantes reservas de sangre. De esa tensión es de donde ha nacido la misión militar actual.