Bélgica ultima la compra de 10 baterías antiaéreas NASAMS para proteger infraestructuras críticas de la OTAN

El Gobierno de Bélgica estudia aprobar un ambicioso programa de inversión en defensa aérea valorado en 3.100 millones de euros con el que pretende recuperar una capacidad que desapareció hace décadas. La decisión, que podría adoptarse antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara los próximos 7 y 8 de julio, contempla la adquisición de diez baterías NASAMS de medio alcance y 20 sistemas Skyranger de corto alcance para proteger infraestructuras estratégicas y mejorar la integración con los aliados.

Según ha informado Reuters, el Consejo de Ministros belga analiza autorizar la compra utilizando los acuerdos marco ya suscritos por los Países Bajos, una fórmula que permitiría acelerar los plazos de contratación, simplificar el apoyo logístico y garantizar una mayor interoperabilidad con el Ejército neerlandés. Por su parte, el diario De Morgen sitúa en 1.200 millones de euros el coste del contrato correspondiente a los sistemas NASAMS, mientras que el resto del presupuesto se destinaría a los Skyranger, su integración y las capacidades de apoyo necesarias.

La iniciativa supone el primer gran paso para reconstruir la defensa antiaérea terrestre belga desde que el país eliminó este tipo de unidades durante las reducciones militares posteriores a la Guerra Fría. El paquete forma parte, además, de un programa más amplio valorado en 4.000 millones de euros con el que Bruselas pretende recuperar una defensa aérea escalonada.

Debate político por la industria europea

Aunque existe un consenso general sobre la necesidad de reforzar la protección del espacio aéreo belga, el proyecto ha abierto un intenso debate dentro de la coalición gubernamental. La controversia no gira tanto en torno a las prestaciones del sistema como a la conveniencia de recurrir a tecnología estadounidense o apostar por alternativas desarrolladas en Europa.

Uno de los principales puntos de discusión es la elección del AIM-120 AMRAAM, el mismo misil que emplearán los cazas F-35 belgas, lo que permitiría unificar inventarios, reducir costes logísticos y simplificar el mantenimiento y la formación del personal.

Sin embargo, según De Morgen, el partido socialdemócrata flamenco Vooruit cuestiona esa decisión por considerar que incrementa la dependencia de Estados Unidos y defiende como alternativa el sistema alemán IRIS-T SLM, equipado con un misil de fabricación europea. A ello se suma el dictamen desfavorable emitido por los inspectores financieros belgas, que reclaman un mayor detalle sobre el reparto del presupuesto antes de autorizar la inversión.

Frente a esas críticas, tanto el primer ministro, Bart De Wever, como el ministro de Defensa, Theo Francken, han defendido la adquisición de los NASAMS al considerar que ya forman parte de la planificación estratégica del país y ofrecen plena compatibilidad con las capacidades desplegadas por los Países Bajos.

Un sistema ampliamente utilizado por la OTAN

El NASAMS, desarrollado conjuntamente por la noruega Kongsberg Defence & Aerospace y la estadounidense Raytheon, se ha convertido en uno de los principales sistemas de defensa antiaérea de medio alcance empleados por la OTAN. Su arquitectura distribuida permite separar radares, lanzadores y centros de mando, manteniendo todos los elementos conectados mediante redes digitales de control.

Cada batería suele incorporar un radar AN/MPQ-64 Sentinel —o un sensor equivalente—, un Centro de Distribución de Fuego y entre tres y seis lanzadores capaces de emplear misiles AIM-120 AMRAAM, AMRAAM-ER o AIM-9X Sidewinder.

El sistema utiliza una arquitectura abierta que facilita la incorporación de nuevos sensores y armamento en el futuro, una característica especialmente relevante para su integración en la defensa aérea y antimisiles de la OTAN. Entre sus operadores europeos figuran Noruega, Países Bajos, España, Finlandia, Lituania y Hungría, mientras que Ucrania ha empleado este sistema frente a misiles de crucero, drones y aeronaves rusas.

Protección para infraestructuras críticas

La futura red de defensa aérea belga estará orientada a proteger el puerto de Amberes, los grandes centros logísticos, las principales infraestructuras militares y los corredores ferroviarios que conectan con Alemania.

La planificación militar belga responde al papel estratégico que desempeña el país en el despliegue de refuerzos hacia el flanco oriental de la OTAN. La protección permanente de estas instalaciones no puede depender únicamente de la aviación de combate, ya que los cazas presentan limitaciones de autonomía, generación de salidas y mantenimiento que impiden mantener una cobertura continua.

Con los Skyranger se cubrirá la defensa de corto alcance frente a drones, helicópteros y aeronaves que vuelen a baja cota, mientras que los NASAMS constituirán el escalón de medio alcance dentro del futuro escudo nacional.

El siguiente paso será la defensa de largo alcance

El programa actualmente en estudio no completa toda la arquitectura prevista por Bélgica. El Ejecutivo tiene previsto incorporar, a partir de 2029, tres baterías de largo alcance para cerrar el sistema de defensa aérea nacional.

Los principales candidatos son el SAMP/T NG europeo, equipado con misiles Aster, y el estadounidense Patriot PAC-3. La elección no solo determinará el tipo de interceptor que utilizarán las Fuerzas Armadas belgas, sino también el grado de integración industrial y operativa con sus principales socios durante las próximas décadas.

La renovación de estas capacidades se enmarca en el proceso de rearme que están impulsando numerosos países europeos tras la invasión rusa de Ucrania y el incremento de la amenaza que representan los ataques masivos con misiles y drones contra infraestructuras críticas.