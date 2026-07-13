ATME exige a Defensa aplicar a los militares de Baleares la subida de la insularidad del resto de funcionarios

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reclamado al Ministerio de Defensa que actualice de forma inmediata la indemnización de residencia del personal militar destinado en Baleares, después de que el Gobierno haya aprobado la subida del complemento de insularidad para el resto del personal del sector público estatal. La organización sostiene que esa mejora retributiva también debe trasladarse a las Fuerzas Armadas.

ATME ha dirigido un escrito al departamento que dirige Margarita Robles para exigir que la actualización se aplique con efectos económicos desde el 1 de julio de 2026, la misma fecha fijada para el resto de empleados públicos. La asociación basa su petición en la Ley Orgánica 9/2011, que establece que el sistema retributivo de los militares debe ser equivalente al de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

En su comunicado, la asociación ha recordado que el artículo 25 de esa norma dispone que las retribuciones militares son las de los funcionarios civiles "adaptadas a las características de las Fuerzas Armadas, a las peculiaridades de la carrera militar y a la singularidad de los cometidos y funciones que tienen asignados". A su juicio, la reciente actualización del complemento de insularidad obliga al Gobierno a realizar esa adaptación.

ATME ha sostenido además que los militares destinados en Baleares soportan una situación especialmente complicada por el elevado coste de la vida y la presión del mercado inmobiliario. La organización advierte de que la tropa y la marinería figuran entre los colectivos más perjudicados por unos salarios que consideran insuficientes para hacer frente al encarecimiento de la vida en el archipiélago.

La asociación ha recordado que esa realidad ya está teniendo consecuencias en las Fuerzas Armadas y ha asegurado que algunas convocatorias de acceso a tropa y marinería no han conseguido cubrir todas las plazas ofertadas. A su juicio, esta situación "exige una respuesta inmediata y coherente con el marco legal vigente", ya que mantener la diferencia retributiva agrava los problemas de captación y permanencia.

Por ello, ATME ha reclamado que Defensa "proceda sin demora a aplicar la nueva cuantía del complemento de insularidad al personal militar a través de la actualización de la 'Indemnización de residencia'", en las mismas condiciones que el resto del sector público estatal. La asociación ha sostenido que hacerlo supondría cumplir la Ley Orgánica 9/2011 y garantizar una retribución igual para quienes prestan servicio en Baleares.