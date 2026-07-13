Francia coloca cohetes guiados por láser en sus cazas Rafale M como sistema de bajo coste para derribar drones

Las fuerzas armadas de Francia ha dado un paso más para adaptar sus cazas a las nuevas amenazas. La Dirección General de Armamento (DGA) ha confirmado la integración de cohetes guiados por láser de 68 milímetros en el Rafale M, la versión embarcada del caza, con el objetivo de disponer de una solución específica y mucho más económica para interceptar drones de pequeño y mediano tamaño durante operaciones aéreas.

Las primeras pruebas conocidas se han realizado con un Rafale M equipado con un lanzador Telson 12 JF, instalado bajo el ala y capaz de transportar dos bloques de doce cohetes, para un total de 24 proyectiles. El sistema emplea la nueva munición ACULEUS-LG, desarrollada por Thales y ArianeGroup, que incorpora guiado por láser para aumentar la precisión frente a objetivos de reducidas dimensiones y baja velocidad.

La designación del blanco corre a cargo del pod electroóptico TALIOS, ya integrado en el Rafale para misiones de ataque de precisión. Una vez iluminado el objetivo con el haz láser, el cohete corrige su trayectoria hasta impactar contra el dron. El alcance previsto, de entre dos y cinco kilómetros según el perfil de lanzamiento, cubre el espacio existente entre el cañón de 30 milímetros y los misiles aire-aire MICA.

La iniciativa responde a una necesidad detectada durante las operaciones francesas en los últimos años. El uso de misiles MICA, cuyo coste asciende a varios cientos de miles de euros por unidad, para destruir drones de bajo precio ha evidenciado un fuerte desequilibrio económico. Con esta nueva capacidad, Francia pretende reservar los misiles de mayor valor para amenazas como cazas enemigos, helicópteros o misiles de crucero.

El concepto no es completamente nuevo. Estados Unidos ya ha demostrado la eficacia de los cohetes guiados derivados del sistema APKWS II, empleados desde aviones como los F-16 o F-15 para neutralizar drones con un coste muy inferior al de un misil aire-aire convencional. Francia sigue ahora una filosofía similar, aunque utilizando una solución nacional basada en la familia de cohetes de 68 milímetros ya presente en sus Fuerzas Armadas.

Aunque las pruebas iniciales se han llevado a cabo sobre el Rafale M de la Marina francesa, el objetivo es extender posteriormente esta capacidad al resto de variantes del avión, incluidos los Rafale C y B del Ejército del Aire y del Espacio. Al compartir sensores, sistemas de misión y el pod TALIOS, la integración requerirá principalmente la certificación del nuevo armamento y la adaptación del software operativo.

La incorporación de estos cohetes supone además un aumento significativo de la capacidad de combate frente a ataques masivos con drones. Un Rafale podrá despegar con hasta 24 municiones específicamente diseñadas para esta misión, multiplicando el número de interceptaciones posibles durante un mismo vuelo. Francia busca así responder a una de las principales lecciones extraídas de las guerras recientes: la defensa aérea ya no depende solo de derribar al enemigo, sino también de hacerlo de forma sostenible económicamente.