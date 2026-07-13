La aportación de las Fuerzas Armadas españolas al desfile de la Fiesta Nacional francesa: 21 militares y un caza F18

Las Fuerzas Armadas españolas volverán a estar presente este martes en el tradicional desfile militar del 14 de julio que conmemora la Fiesta Nacional francesa. La representación española estará integrada por 21 militares y un caza F-18 Hornet, que participará en el desfile aéreo. El acto se celebrará en París bajo el lema "El despertar estratégico de Europa" y reunirá a contingentes de varios países aliados.

El contingente español desfilará junto a representantes de otros países, entre ellos Ucrania, todos ellos integrantes de la denominada Coalición de Voluntarios para Ucrania. Además, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro E. López Calderón, asistirá a la ceremonia, en la que Francia quiere subrayar la cooperación militar europea y el fortalecimiento de la seguridad común.

Las Fuerzas Armadas españolas estarán representadas por la bandera del Tercio de Armada y una escolta formada por personal del Regimiento de Infantería 'Inmemorial del Rey', infantes de Marina del Tercio de Armada y miembros de la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio. A ellos se sumará un F-18 del Ala 15, encargado de participar en el desfile aéreo sobre los Campos Elíseos.

No será la primera vez que España participe en la principal parada militar francesa. Uno de los precedentes más destacados tuvo lugar en 2019, cuando una delegación de 128 militares españoles, junto a siete guardias civiles, desfiló en París acompañada por helicópteros Tigre y NH-90, cazas Eurofighter y diversas unidades de los tres Ejércitos. Aquella edición estuvo dedicada a la cooperación europea bajo el lema "Actuar juntos".

La presencia española en el desfile también se remonta a 2007, cuando Francia invitó a participar a efectivos de los entonces 27 Estados miembros de la Unión Europea para simbolizar el impulso a la Europa de la Defensa promovido por el presidente Nicolas Sarkozy. En aquella ocasión desfilaron 40 legionarios españoles junto a más de 800 militares europeos por los Campos Elíseos.

La Fiesta Nacional francesa se celebra cada 14 de julio en recuerdo de la toma de la Bastilla de 1789, uno de los acontecimientos que marcaron el inicio de la Revolución Francesa y el fin del Antiguo Régimen. Aunque la efeméride rememora aquel episodio histórico, la fecha no fue declarada oficialmente Fiesta Nacional hasta 1880, cuando la Tercera República institucionalizó una celebración que desde entonces tiene como acto central el gran desfile militar de París.