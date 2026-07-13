Pangea inaugura una nueva fábrica en Barcelona para producir motores de última generación para cohetes espaciales

La empresa española Pangea Propulsion ha inaugurado en las últimas horas una nueva planta de 1.000 metros cuadrados en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), un paso clave para acelerar la industrialización de sus motores espaciales. Las instalaciones concentrarán procesos de fabricación, ensamblaje, integración y validación de sistemas de propulsión, reforzando la capacidad de la compañía para atender la creciente demanda del sector espacial europeo.

La compañía prevé invertir un total de siete millones de euros hasta 2028 para ampliar su capacidad industrial, de los que un millón ya se ha destinado a la puesta en marcha de la nueva fábrica. El objetivo es transformar una empresa centrada en el desarrollo tecnológico en un fabricante con capacidad para producir motores espaciales a mayor escala y competir con los principales proveedores internacionales.

La nueva planta integra en un único emplazamiento tecnologías de fabricación aditiva mediante impresión 3D, mecanizado de alta precisión, metrología, soldadura avanzada, ensamblaje en entornos controlados e integración completa de sistemas. Esta concentración de procesos permitirá reducir costes, acortar los ciclos de producción y mejorar el control de calidad de unos componentes sometidos a exigencias extremas durante el lanzamiento.

Entre los primeros programas que se desarrollarán en estas instalaciones figura la integración de Nereus, el sistema de propulsión para satélites diseñado por Pangea que formará parte de una cápsula de reentrada de un cliente privado con lanzamiento previsto para 2027. También se ensamblará ARCOS, considerado el primer motor aerospike de metano y oxígeno líquido a escala real desarrollado hasta la fecha.

Fundada en 2018, Pangea Propulsion diseña motores para la primera y segunda etapa de lanzadores, además de sistemas de propulsión para satélites y vehículos destinados a operar en el espacio. La empresa cuenta con sedes en Barcelona y Toulouse y ha incrementado su plantilla cerca de un 30 por ciento durante el último año, alcanzando aproximadamente el centenar de trabajadores especializados.