España y otros nueve países europeos se unen para crear un sistema de defensa aérea y antimisiles con ayuda de Ucrania

El Palacio Nacional de Los Inválidos, en París (Francia), ha sido el escenario en las últimas horas de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. Un encuentro en el que casi una cuarentena de países ha reafirmado su compromiso político, militar y económico con el Gobierno de Kiev ante la invasión rusa de su territorio. Pero más allá de ese apoyo ya sabido, lo más llamativo ha sido la creación de una nuevo proyecto militar en el seno de Europa.

Una decena de países ha puesto en marcha una nueva alianza militar destinada a desarrollar un sistema integrado de defensa aérea multicapa y antimisiles, que va a contar con la ayuda y el asesoramiento de Ucrania. El proyecto reúne inicialmente a Reino Unido y Francia –los principales impulsores– junto a España, Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega, además del propio gobierno de Kiev.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el papel reservado a Ucrania. Lejos de limitarse a ser un receptor de ayuda militar, aportará la experiencia acumulada tras más de cuatro años haciendo frente a una campaña continuada de ataques con misiles y drones rusos. Ese conocimiento operativo permitirá validar nuevas tecnologías, mejorar doctrinas de empleo y acelerar el diseño de sistemas adaptados a amenazas reales sobre el campo de batalla.

La iniciativa nace con un doble objetivo. Por un lado, mejorar la protección del espacio aéreo europeo frente a amenazas como misiles balísticos, misiles de crucero y drones de largo alcance. Por otro, reforzar la autonomía estratégica de Europa mediante el desarrollo de tecnologías propias que reduzcan la dependencia de sistemas estadounidenses como los Patriot, considerado ahora mismo como la principal defensa antimisiles de la OTAN.

Hasta el momento no se ha hecho público ningún reparto de responsabilidades entre los diez integrantes de la nueva coalición ni tampoco un calendario de desarrollo del programa. Los líderes reunidos en París tampoco anunciaron el presupuesto del proyecto ni concretaron qué empresas participarán en su diseño o fabricación, cuestiones que deberán abordarse en las siguientes fases de trabajo.

La creación de esta alianza responde a la preocupación creciente de varios gobiernos europeos por reforzar sus capacidades de defensa aérea tras la experiencia de la guerra en Ucrania. Los continuos ataques rusos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones han puesto de manifiesto la importancia de disponer de sistemas capaces de detectar, seguir e interceptar amenazas de distinta naturaleza de forma coordinada.

También hace tiempo que hay preocupación porque la demanda de baterías Patriot se ha disparado a nivel global, hasta el punto de tensionar la capacidad industrial de su fabricante, Raytheon Technologies. La acumulación de pedidos y lo limitado de la cadena de producción de la empresa ha disparado los plazos de entrega, hasta el punto de que hay países que están pensando en anular sus pedidos y optar por otras opciones del mercado.

Suiza ha sido el último país en cuestionarse la opción de anular su pedido de baterías Patriot por los retrasos y la falta de plazos de entrega fiables . Debido a esta situación, el pasado mes de abril una empresa ucraniana ya pidió públicamente socios europeos para lanzar un sistema antiaéreo europeo alternativo que sustituya a las baterías Patriot y que pueda estar operativo en tiempos más rápidos que los sistemas estadounidenses.