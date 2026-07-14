La Fuerza Espacial de Estados Unidos selecciona a L3Harris para construir 18 satélites para la nueva cúpula antimisiles

La Fuerza Espacial de Estados Unidos ha adjudicado a la empresa L3Harris Technologies un contrato para construir 18 satélites destinados al programa Golden Dome, la futura cúpula de defensa antimisiles impulsada por Washington. La adjudicación forma parte de una nueva fase de despliegue de capacidades espaciales destinadas a mejorar la detección y el seguimiento de amenazas aéreas y reforzar la protección frente a misiles de última generación.

El contrato tiene un valor de 955 millones de dólares, según ha informado Reuters, y ha sido adjudicado por la Agencia de Contratación Espacial (SDA, por sus siglas en inglés), organismo responsable del desarrollo de la nueva constelación de satélites. La compañía fabricará 18 plataformas que estarán equipadas con sensores avanzados para detectar y seguir el vuelo de misiles balísticos, hipersónicos y otras amenazas emergentes desde la órbita terrestre.

Los satélites adjudicados a L3Harris forman parte de la denominada Accelerated Missile Defense Tranche 3, una nueva fase del programa espacial de la SDA destinada a ampliar la denominada Tracking Layer o capa de seguimiento. Su misión será localizar lanzamientos de misiles, mantener un seguimiento continuo de su trayectoria y transmitir la información necesaria para facilitar una eventual interceptación por parte de los sistemas defensivos.

La Agencia Espacial de Contratación ha explicado que esta fase del programa contempla la contratación de un total de 36 satélites de seguimiento. Los 18 adjudicados a L3Harris constituyen la mitad del despliegue previsto, mientras que el resto será construido mediante un contrato independiente. El objetivo es acelerar la puesta en servicio de una red espacial capaz de ofrecer cobertura permanente frente a amenazas cada vez más complejas.

Los nuevos satélites incorporarán sensores de campo de visión medio, conocidos como Medium Field of View (MFOV), diseñados para detectar y seguir objetivos durante todas las fases de su vuelo. Estos sistemas proporcionarán datos en tiempo real a la arquitectura de defensa antimisiles, mejorando la capacidad para identificar lanzamientos y facilitar la respuesta de los interceptores desplegados tanto en tierra como en otras plataformas.

Golden Dome constituye uno de los principales programas estratégicos de defensa impulsados por la actual Administración estadounidense. Su finalidad es desarrollar un escudo nacional capaz de hacer frente a misiles balísticos, misiles de crucero y armas hipersónicas mediante la integración de sensores espaciales, sistemas de seguimiento y plataformas de interceptación conectadas en una única red de defensa.