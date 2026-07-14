Las imágenes más espectaculares del desfile militar de la Fiesta Nacional francesa
Francia ha celebrado este martes su Fiesta Nacional. Han celebrado un gran desfile militar en las calles del centro de París.
Francia ha celebrado este martes su tradicional parada militar del 14 de julio, día de la Fiesta Nacional francesa.
La parada militar ha sido abierta por el presidente de la República, Emmanuel Macron, que ha estado acompañado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa francés.
La Fiesta Nacional francesa conmemora la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, símbolo del inicio de la Revolución Francesa, y también recuerda la Fiesta de la Federación de 1790, que escenificó la reconciliación y la unidad nacional.
La toma de la Bastilla supuso la caída de la fortaleza que simbolizaba el poder absoluto de la monarquía francesa.
Un año después de la toma de la Bastilla, París acogió la Fiesta de la Federación, una gran ceremonia de reconciliación nacional presidida por el rey Luis XVI y el marqués de La Fayette ante cientos de miles de personas
El 14 de julio fue declarado oficialmente Fiesta Nacional de Francia en 1880. Ese mismo año nació el desfile militar, que desde entonces se celebra cada año salvo contadas excepciones motivadas por las guerras mundiales.
El primer desfile pretendió rendir homenaje al Ejército francés tras la derrota sufrida en la guerra franco-prusiana de 1870-1871 para reforzar así la identidad de la recién consolidada Tercera República.
Desde el final de la Primera Guerra Mundial, la parada militar recorre los Campos Elíseos entre el Arco del Triunfo y la plaza de la Concordia, donde el presidente de la República pasa revista a las tropas y preside la ceremonia.
El desfile reúne a unidades del Ejército de Tierra, la Marina, la Fuerza Aérea y del Espacio, la Gendarmería Nacional, la Guardia Republicana, alumnos de las academias militares, las policías municipales y la Brigada de Bomberos de París.
En el desfile de este año 2026 han participado 6.686 hombre y mujeres, 315 vehículos y 193 caballos.
También han participado en el desfile 98 aviones y 33 helicópteros. La gran mayoría han sido aeronaves francesas, aunque también lo han hecho de otros países aliados.
Tres militares franceses posan para una foto minutos antes del inicio de la parada militar.
Una policía municipal francesa observa el paso de un blindado del RAID, la unidad de operaciones especiales de la Policía Nacional francesa.
Efectivos del 12º Regimiento de Coraceros.
Motocicletas de la Gendarmería Nacional francesa, el cuerpo policial de naturaleza militar galo.
Efectivos de la Legión Extranjera desfilan a la altura de la plaza Massena.
Cadetes oficiales de la Escuela Politécnica militar francesa.
Agrupación a caballo de la Policía Municipal de Niza.
La Brigada de Bomberos de París desfila en los Campos Elíseos con motivo de la Fiesta Nacional francesa.