Ucrania se compromete en París a comprar 16 cazas Rafale y baterías antiaéreas SAMP/T NG

La visita a Francia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania y asistir a los actos organizados con motivo de la Fiesta Nacional francesa, ha servido para cerrar varios acuerdos de gran relevancia en materia de defensa. Contratos destinados a reforzar las capacidades de Kiev mediante nuevas adquisiciones y la cooperación industrial franco-ucraniana.

El principal anuncio, realizado por el presidente francés, Emmanuel Macron, es la compra de 16 cazas Dassault Rafale equipados con su correspondiente paquete de armamento. Estas aeronaves se irán incorporando de forma progresiva a la fuerza aérea ucraniana entre 2028 y 2029, plazo necesario para su fabricación, la formación de pilotos y personal técnico, así como la adaptación de las infraestructuras que deberán acoger los nuevos aparatos en Ucrania.

La compra de los Rafale se enmarca en el proceso de modernización de la fuerza aérea ucraniana. A comienzos de este mismo mes, Kiev alcanzó también un acuerdo con Suecia para incorporar cazas Gripen (20 nuevos y una quincena de segunda mano), que se suman a los F-16 suministrados por varios aliados europeos y a los Mirage 2000 cedidos anteriormente por Francia.

Además del refuerzo de la aviación de combate, Francia suministrará baterías antiaéreas SAMP/T NG, la nueva generación del sistema de defensa aérea desarrollado conjuntamente por París y Roma. Estas baterías están diseñadas para interceptar aviones, drones, misiles de crucero y misiles balísticos, reforzando la protección del espacio aéreo ucraniano frente a los continuos ataques lanzados por las fuerzas rusas.

Otro de los pilares del acuerdo consiste en la autorización para que Ucrania produzca en su propio territorio, bajo licencia francesa, varios de los principales sistemas de armamento utilizados por sus Fuerzas Armadas. Entre ellos figuran los misiles de crucero SCALP, las bombas guiadas AASM Hammer y los misiles Aster empleados por las baterías antiaéreas SAMP/T, con el objetivo de reforzar la capacidad industrial de defensa del país.

Macron ha presentado estos acuerdos como un paso estratégico para consolidar el apoyo francés a largo plazo y fortalecer la autonomía militar de Ucrania. La cooperación anunciada va más allá del suministro directo de armamento y apuesta por desarrollar capacidades industriales propias que permitan a Kiev fabricar parte de los sistemas que necesita para sostener su esfuerzo defensivo frente a la invasión rusa.