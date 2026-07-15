Cazas polacos interceptan una avión de reconocimiento ruso a 30 km de la costa del país

Polonia ha interceptado un avión de reconocimiento ruso Ilyushin Il-20 que se aproximaba a la frontera marítima del país en el mar Báltico. Dos cazas de la Fuerza Aérea polaca despegaron para identificar la aeronave y la obligaron a cambiar de rumbo después de que se acercara a unos 30 kilómetros de la costa, según ha informado el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz.

El incidente se ha producido poco después del mediodía en aguas internacionales, frente a la localidad de Ustka, en el norte del país. Según ha explicado el ministro, los pilotos polacos han establecido contacto con la tripulación del avión ruso y le han indicado que abandonara la zona, tras lo que la aeronave ha dado media vuelta y ha regresado en dirección a Rusia.

Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Kolejna skuteczna reakcja Wojska Polskiego 🇵🇱 Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 i zmusiły do oddalenia. To maszyna zbierająca informacje o systemach obrony. Rosja w ten sposób testuje gotowość Sojuszu.… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 14, 2026

Según informó TVP, el aparato interceptado era un Ilyushin Il-20, un avión de reconocimiento militar utilizado para recopilar información sobre sistemas de radar, comunicaciones y defensa antiaérea.

Polonia denuncia una nueva misión de reconocimiento

Kosiniak-Kamysz ha asegurado que se trata del primer intento ruso "en bastante tiempo" de aproximarse a la frontera marítima polaca con el objetivo de obtener información sobre sus sistemas de defensa aérea.

El ministro ha sostenido además que este episodio demuestra que Rusia "sigue librando una guerra híbrida" y mantiene una "actitud hostil hacia todos los Estados miembros de la OTAN" mediante operaciones de reconocimiento próximas a las fronteras de la Alianza.

El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia ha precisado que el avión ruso volaba en espacio aéreo internacional, no llegó a vulnerar el espacio aéreo polaco y lo hacía sin un plan de vuelo registrado y con el transpondedor desconectado.

En un comunicado, el Ejército ha subrayado que la protección del espacio aéreo nacional constituye una misión permanente de las Fuerzas Armadas y aseguró que sus unidades permanecen en un estado de alerta constante para responder a cualquier amenaza.