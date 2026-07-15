Cinco empresas europeas se unen para crear un interceptor exoatmosférico contra misiles balísticos

Cinco de las principales compañías europeas del sector de la defensa han firmado una carta de intenciones para constituir el consorcio Bliksem EXO, una iniciativa destinada a desarrollar un interceptor exoatmosférico capaz de destruir misiles balísticos durante la fase media de su trayectoria, cuando vuelan fuera de la atmósfera. El proyecto pretende reforzar la autonomía estratégica europea frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Las empresas que impulsan la iniciativa son Airbus, Destinus, MBDA Deutschland, Safran y Thales. Según han explicado, el objetivo es combinar sus capacidades industriales y tecnológicas para diseñar un sistema de defensa de nueva generación capaz de responder a la evolución de los arsenales balísticos. La firma de esta carta de intenciones supone el primer paso para constituir formalmente el consorcio y definir su estructura de trabajo.

El interceptor estará diseñado para actuar en el espacio, antes de que el misil atacante inicie su reentrada en la atmósfera. Esa fase del vuelo, conocida como fase media o exoatmosférica, representa uno de los mayores retos tecnológicos para la defensa antimisiles, ya que los objetivos viajan a velocidades extremadamente elevadas y requieren sensores, sistemas de guiado y capacidades de maniobra de máxima precisión para garantizar una interceptación efectiva.

Los promotores del programa han explicado que el sistema estará preparado para enfrentarse a misiles balísticos de alcance medio e intermedio, así como a amenazas más avanzadas. Entre ellas figura el misil ruso Oreshnik, presentado por Moscú como un sistema capaz de transportar múltiples vehículos de reentrada maniobrables, una característica que incrementa notablemente la complejidad de cualquier intento de interceptación durante las fases finales de su trayectoria.

La creación de Bliksem EXO se produce en un momento de creciente preocupación por la defensa aérea y antimisiles en Europa. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de disponer de capacidades capaces de neutralizar ataques balísticos, mientras numerosos países europeos han incrementado sus inversiones en sistemas de defensa para responder al deterioro del entorno de seguridad y al aumento de las amenazas procedentes de Rusia.

El calendario previsto contempla la firma del acuerdo definitivo para constituir el consorcio en un plazo aproximado de tres meses. Posteriormente, las compañías esperan iniciar los trabajos conjuntos de ingeniería durante el mes de agosto de este año. Su objetivo es avanzar con rapidez en el desarrollo tecnológico y realizar una primera demostración del vehículo interceptor en el espacio a lo largo de 2027.

El proyecto se enmarca además en los esfuerzos de la industria europea por desarrollar capacidades estratégicas propias en ámbitos donde tradicionalmente ha dependido de tecnologías estadounidenses o israelíes. La iniciativa aspira a ofrecer una solución completamente europea para la defensa antimisiles de alta capa, integrando sensores, sistemas de mando y control y tecnologías de interceptación desarrolladas por las empresas participantes.

Por el momento, la carta de intenciones no implica contratos de adquisición ni financiación pública comprometida por parte de los gobiernos europeos. Sin embargo, los socios consideran que la constitución del consorcio permitirá acelerar el desarrollo de esta capacidad y presentarse conjuntamente a futuros programas de inversión en defensa, en un contexto marcado por el incremento del gasto militar y la búsqueda de una mayor autonomía estratégica europea.