El Gobierno cambia la financiación de la mejora a MKIII del Tigre y destina 540 millones a aeronaves y sanidad militar

La inversión en Defensa ha vuelto a ocupar un lugar destacado en las decisiones tomadas en las últimas horas por el Consejo de Ministros. Por un lado, porque se modifica el calendario de las ayudas para la modernización del helicóptero de ataque Tigre. Por el otro, se destinan casi 540 millones para la modernización y mantenimiento de diferentes capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

El movimiento más llamativo es el relacionado con la modernización al estándar MKIII de los helicópteros Tigre de las FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra). El Ejecutivo dio luz verde en 2022 un calendario de ayudas a Airbus de hasta 707,5 millones para el periodo 2022-2028 para actualizar estas aeronaves. Ahora, aprovechando que este programa va con un retraso relevante, se reajusta el calendario y la entrega del dinero pendiente.

El programa, que modernizará 42 helicópteros españoles y otros 18 del Ejército francés a un estándar mucho más moderno y operativo, ha sufrido importantes demoras que han alterado el cumplimiento de los hitos técnicos de los que dependen los desembolsos públicos. Por ello, el Gobierno actualizará el calendario de pagos para adaptarlo al ritmo real de desarrollo del proyecto.

La tramitación urgente permitirá, además, liberar durante 2026 los créditos inicialmente reservados para este programa y destinarlos temporalmente a otras prioridades de defensa, mientras el Ministerio de Industria y Turismo adapta el marco regulatorio a la nueva planificación. La falta de Presupuestos General del Estado obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer bailes contables para realizar las inversiones previstas.

El Gobierno ha aprobado también la formalización de varios contratos. El más cuantioso, con un importe de 245 millones, es el destinado al mantenimiento de aeronaves del Ejército del Aire y el Espacio. La referencia del Consejo de Ministros no detalla de qué aeronaves se trata, ni dónde están desplegadas, ni para qué cometidos se usan, sí dice que el contrato se firma por cuatro años con posibilidad de prorrogarlo otros tres años más.

El segundo contrato en cuanto a cuantía suministros, servicios y reparaciones para la flota de helicópteros NH90 en servicio en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, e incluye la entrada en servicio de las unidades correspondientes a la Fase III. La bolsa económica para la firma de este contrato es de 228 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años.

Por último, se ha aprobado un tercer contrato por un importe de 63,1 millones de euros para la adquisición del material y equipamiento necesario para sostener y dotar al Ejército de Tierra con un Hospital de Campaña tipo Role 2E para las dos Agrupaciones de Sanidad, tres Role 2B para las brigadas del Ejército de Tierra y una Unidad de Tránsito de Bajas (UTB), ideada para ser desplegada en la proximidad y en apoyo de un Role 2E.