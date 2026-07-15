El primer Eurofighter alemán del programa Quadriga realiza su vuelo inaugural

El primer Eurofighter correspondiente al programa Quadriga para la Fuerza Aérea alemana ha completado con éxito su vuelo inaugural en las instalaciones de Airbus en Manching. La aeronave, identificada con la matrícula "34+02", ha superado la denominada Production Flight Acceptance Test (PFAT), un ensayo destinado a comprobar el correcto funcionamiento de los principales sistemas antes de iniciar el proceso de certificación previo a su entrega al cliente.

Durante un vuelo de más de una hora, el piloto de pruebas de la compañía ha llevado el caza hasta sus límites operativos para evaluar sus características básicas de vuelo y el rendimiento de sus dos motores. Las pruebas también incluyeron la verificación del sistema de control de vuelo, los circuitos hidráulicos, los sistemas eléctricos, la instrumentación de cabina y los equipos de navegación, que funcionaron sin incidencias.

Este aparato es el primero de los 58 Eurofighter que Airbus fabrica actualmente para la Luftwaffe en su centro de aviones militares de Manching. De ese total, 38 corresponden al programa Quadriga ontratado por Alemania en 2020, mientras que los 20 restantes pertenecen al estándar Tranche 5, adquirido mediante un nuevo pedido formalizado por el Gobierno alemán durante 2025 para continuar la modernización de su flota.

La compañía prevé entregar el primer Eurofighter Quadriga antes de que concluya este año, una vez finalicen los trámites de certificación. El resto de los 38 aparatos se incorporará progresivamente a la Fuerza Aérea alemana hasta 2030, mientras que las entregas de los 20 cazas Tranche 5 están programadas entre 2030 y 2034, asegurando la continuidad de la producción durante la próxima década.

El Eurofighter Quadriga incorpora capacidades mejoradas para misiones aire-aire y aire-superficie, pudiendo desempeñar ambos cometidos en una misma operación. Está equipado con dos motores que desarrollan un empuje conjunto de 180.000 newtons, puede superar los 11.000 metros de altitud en menos de dos minutos, alcanzar velocidades superiores a Mach 2,3 y volar en régimen de supercrucero sin recurrir al postquemador.

Entre sus principales novedades destaca la incorporación del radar de barrido electrónico E-Scan, que mejora la detección, el seguimiento de objetivos y la eficacia tanto en operaciones de superioridad aérea como de ataque. Además, el avión puede emplear un amplio catálogo de armamento europeo y estadounidense para enfrentarse a amenazas de distinta naturaleza y alcance, incrementando la flexibilidad operativa de la Luftwaffe.

Airbus ha subrayado que el Eurofighter continúa siendo el mayor programa europeo de cooperación militar y el avión de combate europeo en producción con mayor éxito. Con más de un millón de horas de vuelo acumuladas, 769 aeronaves encargadas y 618 entregadas hasta la fecha, el modelo constituye la columna vertebral de las fuerzas aéreas de Alemania, Reino Unido, Italia y España, además de sostener más de 100.000 empleos en unas 400 empresas europeas.