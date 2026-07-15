Rusia realiza maniobras con fuego real sin previo aviso en el lago fronterizo con Estonia

Rusia llevó a cabo la semana pasada, por primera vez y sin informar previamente a las autoridades estonias, unos ejercicios con fuego real en el lago Peipus, situado en la frontera entre ambos países.

El lago Peipus, el quinto más grande de Europa, marca parte de la frontera oriental de Estonia con Rusia, con la línea de control situada en el centro de sus aguas. El ejercicio se desarrolló el 9 de julio en el lado ruso y, según la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia (PPA), Moscú no remitió ninguna notificación previa.

Según ha informado el medio público estonio ERR, el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, aseguró al diario Postimees que es la primera vez que Rusia realiza este tipo de maniobras en el lago. "Esto definitivamente no es normal. Rusia no ha manipulado armas en el lago Peipus. En ese sentido, hay algo nuevo", afirmó.

Según explicó posteriormente al medio Delfi, considera que las fuerzas rusas podrían haber estado practicando el derribo de drones navales.

Primera vez en el lago Peipus

Pevkur detalló que durante el ejercicio se disparó contra un objetivo en movimiento sobre el agua y planteó varias hipótesis sobre la elección del escenario. "Dispararon contra un objetivo en movimiento en el agua. Ya fuera por las condiciones meteorológicas que les impidieron hacerlo en el golfo de Finlandia o por otro motivo, lo hicieron en el lago Peipus", señaló.

El ministro indicó además que Estonia conoce qué unidad rusa organizó las maniobras, aunque evitó hacer pública esa información.

El ministro del Interior, Igor Taro, afirmó a Postimees que cualquier ejercicio militar junto a la frontera tiene un carácter provocador y recordó que existen protocolos sobre este tipo de actividades.

No obstante, pidió evitar interpretaciones exageradas. "Suceden muchas cosas al otro lado de la frontera. Se podría escribir sobre algo nuevo cada día", declaró a ERR News, donde añadió que Estonia no tiene motivos para alarmarse, aunque sí para seguir vigilando la actividad rusa.

Por su parte, Pevkur sostuvo ante Delfi que no considera que el episodio responda necesariamente a una provocación deliberada, sino que podría deberse a un caso de "desorden dentro de las estructuras de poder rusas".

Estonia asegura que seguía el ejercicio

La Junta de Policía y Guardia Fronteriza confirmó que Rusia no notificó previamente las maniobras, aunque las autoridades estonias conocían lo que estaba ocurriendo y realizaron un seguimiento de la situación.

El jefe interino de la Guardia Fronteriza de la Prefectura Sur, Tauno Tammik, recordó que Rusia ya había realizado anteriormente ejercicios con fuego real junto a la frontera terrestre, cuyos disparos podían escucharse desde territorio estonio.