La marina británica retira tres de sus barcos más veteranos antes de tiempo para ahorrarse sus costes operativos

La Marina Real del Reino Unido ha confirmado la retirada anticipada de tres de sus buques más veteranos dentro del plan de transformación de la flota impulsado por el Ministerio de Defensa. La medida afectará a las fragatas HMS Argyll y HMS Westminster, de la clase Type 23, y al petrolero de reabastecimiento RFA Wave Knight, perteneciente a la Royal Fleet Auxiliary. Londres sostiene que la decisión permitirá concentrar recursos en capacidades más modernas.

El Gobierno británico asegura que los fondos liberados por la retirada de estas unidades se destinarán a acelerar la renovación de su flota. Entre las principales prioridades figuran la entrada en servicio de las nuevas fragatas Type 26 y Type 31, además del desarrollo de sistemas no tripulados, tecnologías de guerra naval y nuevos medios para operaciones de vigilancia, escolta y protección de infraestructuras marítimas estratégicas.

El HMS Argyll, incorporado al servicio en 1991, fue la primera fragata de la clase Type 23 y participó durante décadas en operaciones de seguridad marítima, misiones de la OTAN y despliegues en Oriente Medio, el Atlántico y el Caribe. El HMS Westminster, operativo desde 1994, llevaba tiempo sin navegar debido a la escasez de personal y al elevado coste que suponía devolverlo plenamente al servicio.

La tercera unidad afectada será el RFA Wave Knight, un buque logístico especializado en el reabastecimiento de combustible y suministros en alta mar. Desde su entrada en servicio había respaldado numerosos despliegues internacionales de la Royal Navy, proporcionando apoyo a grupos navales británicos y aliados. Su retirada reducirá temporalmente la capacidad logística de la flota hasta la incorporación de nuevas soluciones de apoyo marítimo.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para la Marina Real, que afronta problemas de disponibilidad de personal, incremento de los costes de mantenimiento y retrasos en algunos programas de construcción naval. Diversos especialistas advierten de que la retirada de estos tres buques reducirá durante varios años el número de unidades plenamente operativas, especialmente en el apartado de las fragatas de escolta.

Pese a ello, el Ministerio de Defensa insiste en que la reorganización permitirá disponer de una fuerza naval más moderna, eficiente y preparada para afrontar las amenazas futuras. El Ejecutivo británico considera prioritario invertir en plataformas de nueva generación y sistemas autónomos antes que prolongar la vida útil de barcos cada vez más costosos de mantener, aunque ello implique asumir una reducción temporal de capacidades hasta la llegada de los nuevos buques.