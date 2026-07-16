La Unión Europea y Ucrania cierran un acuerdo para impulsar la producción conjunta de drones

La Unión Europea y Ucrania han sellado un acuerdo destinado a impulsar la producción conjunta de drones con el objetivo de reforzar la capacidad industrial y militar de ambas partes. El pacto supone un nuevo paso en la cooperación en materia de defensa y busca aprovechar la experiencia adquirida por la industria ucraniana durante más de cuatro años de guerra frente a la invasión rusa, junto al potencial financiero e industrial europeo.

El acuerdo ha sido anunciado en las últimas horas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha defendido la necesidad de estrechar la colaboración con Kiev para acelerar el desarrollo de tecnologías militares. La dirigente comunitaria ha destacado que Ucrania se ha convertido en uno de los principales referentes mundiales en innovación aplicada a los drones gracias a la experiencia acumulada en el campo de batalla.

El plan contempla la creación de empresas conjuntas entre fabricantes europeos y ucranianos para producir drones y sistemas antidrones, además de eliminar obstáculos regulatorios que dificultaban este tipo de cooperación. Bruselas considera que la integración de las capacidades industriales permitirá incrementar la producción, garantizar cadenas de suministro más sólidas y reducir la dependencia de proveedores externos en un sector considerado como estratégico.

La producción conjunta de drones comenzará a desarrollarse progresivamente durante la segunda mitad de 2026, mientras que ambas partes ya trabajan en ampliar la colaboración a otros ámbitos de la industria militar. Entre los proyectos previstos figura la fabricación compartida de sistemas de defensa antimisiles, una iniciativa que la Comisión Europea sitúa como uno de los siguientes objetivos dentro de esta alianza estratégica con Ucrania.

Desde Bruselas han subrayado que el acuerdo no solo pretende reforzar la capacidad defensiva ucraniana frente a Rusia, sino también mejorar la preparación militar de los Estados miembros de la Unión Europea. La guerra ha evidenciado el papel decisivo de los drones tanto en labores de reconocimiento como en operaciones de ataque, convirtiéndolos en un elemento esencial para los ejércitos modernos y para la evolución de los conflictos armados.