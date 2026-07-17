Fuego real y salto paracaidista: Casa Real difunde imágenes inéditas del adiestramiento militar de la Princesa Leonor

La princesa Leonor de Borbón completó el pasado 10 de julio sus tres años de formación militar tras recibir de manos de Felipe VI el Real Despacho de alférez en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Coincidiendo con la finalización de las entregas de los Reales Despachos, Casa Real ha difundido un álbum inédito con imágenes que revelan los momentos más exigentes y desconocidos del adiestramiento de la heredera en la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y el centro de instrucción murciano.

Fuego real y trincheras en Zaragoza

Las primeras instantáneas se corresponden con su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, donde la Princesa de Asturias comenzó su andadura castrense en el Ejército de Tierra. Las imágenes reflejan la dureza de las maniobras de campaña, mostrando a la heredera manejando armas de combate de dotación, subiendo a blindados y reptando por el suelo con el uniforme de campaña mimetizado en pleno ejercicio táctico. Entre el material gráfico destaca una fotografía de carácter más personal en la que aparece el rey Felipe VI almorzando junto a su hija y el resto de los cadetes de su promoción en el comedor de la academia aragonesa.

El mástil del Elcano y el encuentro en Gijón

El adiestramiento en la Escuela Naval Militar de Marín constituye otro de los pilares del álbum facilitado por la Zarzuela. La heredera al trono aparece realizando tareas de trincado, maniobras de cubierta y trepando por la jarcia del buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde completó una travesía de instrucción de seis meses durante el año 2025 con escalas en puertos de América y Europa. El archivo incluye la despedida de la reina Letizia en el puerto de Cádiz y el posterior reencuentro de la princesa con la infanta Sofía a bordo del buque a su llegada a Gijón en julio de 2025, donde ambas posaron con motivo de la cena de gala.

Salto en paracaídas y esgrima en San Javier

La última fase de su preparación militar, desarrollada en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, muestra los ejercicios de mayor exigencia física y técnica. En las fotografías inéditas se observa a la princesa Leonor pilotando una avioneta de instrucción, realizando un salto en paracaídas en la modalidad de apertura automática y participando en asaltos de combate de esgrima. Casa Real ha subrayado en su comunicado que la princesa de Asturias "ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad". La heredera completará formalmente este ciclo en julio de 2027, cuando reciba los despachos de teniente de los Ejércitos de Tierra y Aire, y el de alférez de navío de la Armada, antes de iniciar en septiembre sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III en su campus de Getafe.