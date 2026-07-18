Rusia y China exhiben músculo militar en el Pacífico con unas maniobras conjuntas y una patrulla naval frente a Japón

Rusia y China han vuelto a exhibir su creciente coordinación militar con un nuevo despliegue conjunto en el océano Pacífico. Las dos potencias han combinado un ejercicio naval de gran envergadura con una patrulla marítima posterior, reafirmando la estrecha sintonía política y estratégica que mantienen frente al actual escenario internacional. La operación supone una nueva demostración de la capacidad de ambas armadas para actuar de forma coordinada.

La primera fase de la operación correspondió al ejercicio Joint Sea 2026, celebrado en el mar Amarillo, frente a la ciudad china de Qingdao. Estas maniobras, organizadas anualmente por Moscú y Pekín, tienen como objetivo reforzar la interoperabilidad entre sus fuerzas navales, mejorar los procedimientos de mando conjunto y aumentar su preparación para afrontar operaciones marítimas de elevada complejidad en distintos escenarios estratégicos.

Durante el ejercicio, las armadas de ambos países desarrollaron entrenamientos de defensa aérea y antimisiles, guerra antisubmarina, ataques contra objetivos de superficie, reconocimiento marítimo y operaciones de rescate submarino. Las maniobras también incluyeron ejercicios de mando y control para perfeccionar la coordinación entre las distintas unidades participantes y mejorar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas navales y aéreas.

China desplegó para estas maniobras varios destructores, una fragata, un submarino, buques de apoyo logístico, helicópteros embarcados y efectivos de infantería de marina. Rusia, por su parte, participó con un crucero equipado con misiles guiados, una fragata, un submarino y un buque de rescate. El amplio despliegue permitió ejecutar operaciones combinadas de combate, vigilancia y apoyo logístico durante varios días.

Una vez concluidas las maniobras, ambos países iniciaron una patrulla naval conjunta con rumbo al océano Pacífico. Durante el recorrido, la agrupación atravesó el corredor marítimo situado entre las islas japonesas de Okinawa y Miyako, una ruta internacional de enorme importancia estratégica que constituye una de las principales salidas de la Armada china desde el mar de China Oriental hacia el Pacífico abierto.

El paso de los buques fue seguido de cerca por las Fuerzas de Autodefensa de Japón, que monitorizaron sus movimientos durante todo el tránsito. Tokio mantiene una vigilancia permanente sobre este corredor debido a su relevancia para la seguridad nacional y al incremento de la actividad militar china en la zona durante los últimos años. Estados Unidos también presta especial atención a este tipo de despliegues por su impacto en el equilibrio estratégico regional.

The activity of Chinese and Russian Navy vessels in the waters surrounding Japan.

- At around 2:00 a.m., Thursday, July 16, 2026, JMSDF spotted the following four PLAN and RFN vessels sailing southward in the waters approximately 90 km southwest of Kume-jima Island. pic.twitter.com/pPABdl5b7q — Japan Joint Staff (@JapanJointStaff) July 17, 2026

Las autoridades chinas han asegurado que tanto las maniobras como la patrulla forman parte del programa anual de cooperación militar con Rusia y que no están dirigidas contra ningún tercer país. Según Pekín, estas actividades persiguen fortalecer la confianza mutua entre ambas armadas, mejorar su capacidad operativa y contribuir a la estabilidad y la seguridad marítima en la región del Indo-Pacífico.