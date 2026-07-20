ATME critica que Defensa no les facilite información de los dos heridos en El Goloso y el robo de los narcos en Cádiz

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado que el Ministerio de Defensa se ha negado a facilitarle información sobre dos incidentes recientes ocurridos durante actividades militares: el accidente con arma de fuego registrado en una línea de tiro de la base de El Goloso y el robo de diverso material de la Armada durante las maniobras FLOTEX-26 en el campo de adiestramiento de El Retín, en Cádiz.

La primera solicitud de información se refería al accidente ocurrido el pasado 21 de mayo en una línea de tiro de la base madrileña de El Goloso. Según las comunicaciones recibidas por ATME, durante un ejercicio de instrucción se produjeron dos disparos involuntarios, uno de los cuales alcanzó o rozó a un militar que se encontraba parcheando blancos. La asociación pidió conocer las circunstancias del suceso, las medidas de seguridad adoptadas y el estado de los heridos.

La segunda petición estaba relacionada con el robo de material de la Armada por un grupo de narcos durante el desarrollo del ejercicio FLOTEX-26 en El Retín (Cádiz). Sustrajeron tres embarcaciones semirrígidas, equipos de rastreo y once trajes secos, material que posteriormente fue recuperado por la Guardia Civil. ATME solicitó explicaciones sobre las medidas de vigilancia existentes, la investigación abierta y las actuaciones previstas para evitar nuevos incidentes.

En ambos casos, tanto el Mando de Personal del Ejército de Tierra como la Jefatura de Personal de la Armada respondieron que la información solicitada queda fuera del ámbito competencial del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Defensa fundamenta su negativa en el artículo 46 de la Ley Orgánica 9/2011 y en el Reglamento del Consejo, que excluyen de su control los asuntos relacionados con ejercicios, operaciones militares y empleo de la fuerza.

ATME considera que esta doble negativa pone de manifiesto una importante carencia normativa al impedir que las asociaciones profesionales conozcan hechos que afectan directamente a la seguridad del personal militar. A su juicio, la legislación vigente impide ejercer cualquier labor de supervisión sobre accidentes, fallos de seguridad o sucesos graves ocurridos durante la instrucción, pese a que repercuten en las condiciones de trabajo y la protección de los efectivos.