La fragata F101 Álvaro de Bazán hunde con un misil el viejo USS Peleliu estadounidense en unas maniobras en el Pacífico

La fragata F101 Álvaro de Bazán de la Armada española ha participado en los últimos días en las maniobras multinacionales RIMPAC 2026, organizadas por la Marina de Estados Unidos en aguas del Pacífico. Un ejercicio en el que la embarcación española tenía como reto hundir un barco de forma controlada empleando uno de sus misiles antibuque RGM-84 Harpoon, dentro de la simulación de un combate naval de alta intensidad.

El blanco elegido ha sido el USS Peleliu, un buque de asalto anfibio de la clase Tarawa que prestó servicio en la Marina de Estados Unidos durante más de tres décadas antes de ser retirado en 2015. Tras ser preparado conforme a la normativa medioambiental para este tipo de ejercicios, el navío fue empleado como objetivo real para comprobar la eficacia de diferentes sistemas de armas utilizados por las marinas participantes.

El lanzamiento español se ha desarrollado en coordinación con el destructor japonés JS Kongo (DDG-173), poniendo a prueba la capacidad de integración táctica entre unidades de distintos países. Este tipo de ejercicios permite validar procedimientos de combate, mejorar la interoperabilidad entre aliados y adiestrar a las dotaciones en el empleo de armamento real frente a objetivos navales, una capacidad difícil de reproducir mediante simulaciones convencionales.

El misil empleado fue un RGM-84 Harpoon, el principal sistema antibuque de la F101 en su configuración actual. Se trata de un misil subsónico de crucero guiado por radar activo, capaz de volar a muy baja cota para dificultar su detección y alcanzar blancos situados a más de 120 kilómetros. La Armada prevé sustituir progresivamente este armamento por el moderno Naval Strike Missile (NSM), de mayores prestaciones y alcance.

El RIMPAC 2026 es el mayor ejercicio naval multinacional del mundo y es organizado por la Marina de Estados Unidos en las proximidades de Hawái. En esta edición participan alrededor de 30 países, decenas de buques de superficie y submarinos, aeronaves y unos 30.000 militares, con maniobras de guerra antisubmarina, defensa aérea, operaciones anfibias, lanzamientos de misiles y coordinación de fuerzas navales combinadas.

La fragata española va a permanecer desplegada durante 165 días en el Atlántico y el Pacífico, un recorrido superior a las 24.000 millas náuticas iniciado el pasado mayo desde Ferrol. Además de RIMPAC, ejercerá como buque de mando en el ejercicio Pacific Dragon, especializado en defensa antimisil balístico, consolidando la presencia de la Armada Española en el Indo-Pacífico y reforzando su interoperabilidad con Estados Unidos y otros aliados.