Navantia bate récord en la construcción de las fragatas F110: pone la quilla de la F113 con siete meses de adelanto

Navantia ha alcanzado un nuevo hito en el programa de fragatas F110 con la puesta de quilla de la F113 Menéndez de Avilés en el astillero de Ferrol (La Coruña) con un adelanto de siete meses respecto a la fecha fijada en el contrato. El adelanto supone un récord para este programa y confirma el elevado ritmo de producción alcanzado por las instalaciones gallegas, donde se construyen simultáneamente cuatro de los buques encargados por la Armada.

La ceremonia de puesta de quilla marca el inicio formal de una nueva fase en la construcción del buque, consistente en el ensamblaje progresivo de bloques sobre la grada. La F113 es la tercera fragata de la serie F110, destinada a relevar a las veteranas unidades de la clase Santa María. El programa es uno de los proyectos tecnológicos e industriales más importantes de la defensa española y moviliza a cientos de empresas de toda la cadena de suministro.

El avance de la F113 se produce en un momento de máxima actividad para Navantia Ferrol. La primera fragata, la F111 Bonifaz, ya se encuentra a flote y prepara las futuras pruebas de mar, mientras que la F112 Roger de Lauria ha completado su estructura principal y afronta los trabajos previos a la botadura. Por su parte, la F114 Luis de Córdova se encuentra en las etapas iniciales de fabricación de bloques.

Las fragatas F110 incorporarán sistemas de combate de última generación y capacidades específicas para hacer frente a amenazas convencionales e híbridas. Los buques estarán equipados con sensores avanzados, nuevas tecnologías de guerra electrónica y una elevada capacidad de integración digital. Además, el programa incluye el desarrollo del denominado gemelo digital, una herramienta que permite optimizar el mantenimiento y el ciclo de vida.

El adelanto acumulado en la construcción de la F113 evidencia también la mejora de los procesos productivos implantados por Navantia en los últimos años. La compañía ha apostado por una mayor digitalización, nuevas técnicas de fabricación y una planificación industrial más eficiente, factores que han permitido acelerar los plazos sin alterar los estándares de calidad exigidos por la Armada.

El programa F110 contempla la construcción de cinco fragatas para la Armada española y garantiza actividad industrial durante años en la comarca de Ferrol. Más allá de su importancia militar, representa una inversión estratégica para la industria nacional de defensa y para el empleo especializado. El coste económico aprobado por el Ministerio de Defensa para estas cinco embarcaciones alcanza los 4.320 millones de euros.