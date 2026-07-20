Reino Unido destinará 300 millones a la compra de 16 cazas Gripen para Ucrania

El Gobierno del Reino Unido destinará 300 millones de euros para financiar parcialmente la adquisición de 16 cazas Saab Gripen E que Ucrania comprará a Suecia. El anuncio ha sido realizado por el primer ministro británico, Keir Starmer, durante su reciente visita a Kiev, donde ha confirmado el respaldo de Londres al programa de modernización de la fuerza aérea ucraniana acordado previamente entre Estocolmo y las autoridades ucranianas.

La aportación británica no supone la compra de un nuevo lote de aeronaves, sino que servirá para sufragar parte del contrato ya firmado entre Suecia y Ucrania para la adquisición de esos 16 Gripen E. Según el Ejecutivo británico, la operación permitirá acelerar la incorporación de los cazas y contribuirá al mantenimiento de miles de empleos en empresas del Reino Unido integradas en la cadena de suministro del programa.

El Gripen E es la versión más avanzada del caza desarrollado por Saab y ha sido diseñado para operar con bajos costes de mantenimiento y una elevada disponibilidad. La aeronave integra radar AESA, sistemas de guerra electrónica y capacidad para emplear armamento de la OTAN, características que la convierten en una plataforma especialmente adecuada para reforzar las capacidades de defensa aérea y ataque de Ucrania.

La financiación anunciada por Londres se enmarca en el apoyo continuado de los aliados occidentales a la modernización de las Fuerzas Armadas ucranianas. A los cazas F-16 ya entregados por varios países europeos se sumará la futura incorporación de los Gripen, con el objetivo de sustituir progresivamente la flota de origen soviético y mejorar la interoperabilidad con los estándares de la OTAN.

El acuerdo suscrito entre Suecia y Ucrania contempla la compra por parte de Kiev de 16 Gripen E -aunque inicialmente se anuncio que iban a ser 20 aeronaves-. operación que será financiada mediante un préstamo de la Unión Europea y la aportación económica del Reino Unido. Además, Suecia se ha comprometido a donar posteriormente 16 Gripen C/D procedentes de su Fuerza Aérea, junto con apoyo logístico, formación, repuestos y armamento para facilitar su entrada en servicio.

Paralelamente, Francia y Ucrania alcanzaron un acuerdo de cooperación para reforzar las capacidades aéreas ucranianas mediante la futura incorporación de cazas Dassault Rafale. El pacto incluye asimismo el suministro de misiles aire-aire y aire-superficie, bombas guiadas, equipos de guerra electrónica, simuladores, apoyo logístico y programas de formación para pilotos y personal técnico, ampliando la cooperación militar entre ambos países.