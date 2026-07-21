Defensa pisa el acelerador para que el Ejército del Aire pueda instalarse cuanto antes en el aeropuerto de Teruel

El Ministerio de Defensa ha dado un nuevo impulso a la implantación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) en el aeropuerto de Teruel con la firma de un protocolo de colaboración junto al Consorcio que gestiona la infraestructura. El objetivo es agilizar todos los trámites administrativos y técnicos necesarios para que el Ejército del Aire y del Espacio pueda comenzar a operar cuanto antes en las instalaciones turolenses.

El protocolo ha sido suscrito por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, Octavio López. El acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para coordinar el desarrollo del proyecto, acelerar la tramitación de autorizaciones, licencias e instrumentos urbanísticos y garantizar que la implantación del futuro centro avance sin retrasos administrativos.

El proyecto contempla una inversión del Ministerio de Defensa cercana a los 42 millones para construir una infraestructura destinada al adiestramiento de las unidades de transporte aéreo y de apoyo al despliegue del Ejército del Aire y del Espacio. El CIEMA también estará abierto a la cooperación con países aliados, reforzando las capacidades españolas de movilidad aérea militar y la contribución nacional a la seguridad europea y atlántica.

El Consejo Rector del Aeropuerto de Teruel ya ha aprobado la concesión al Ministerio de Defensa de los terrenos correspondientes a la primera fase del proyecto. La cesión tendrá una duración de veinticinco años e implicará el pago de un canon anual de 220.577,90 euros. La superficie, de ocho hectáreas, permitirá levantar las primeras instalaciones permanentes del futuro complejo militar dentro del recinto aeroportuario.

En esa primera fase se construirá un edificio de oficinas para el personal del Ejército del Aire y del Espacio y una plataforma de estacionamiento para aeronaves militares conectada directamente con la pista del aeropuerto. Los terrenos se sitúan entre el hangar y la nave destinada a la fabricación de dirigibles estratosféricos y la nueva campa de estacionamiento. La previsión es que las obras comiencen y concluyan a lo largo de 2027.

Paralelamente, el Consorcio del aeropuerto ha iniciado la tramitación de la segunda fase del proyecto mediante la presentación de la documentación necesaria para obtener la Declaración de Interés Autonómico con Interés General (DIGA). Ese procedimiento permitirá abordar posteriormente el Proyecto de Interés General de Aragón, imprescindible para desarrollar las nuevas infraestructuras previstas en la ampliación del complejo aeronáutico y militar.

La segunda fase convertirá al CIEMA en un centro especializado para el entrenamiento avanzado de la movilidad aérea. El proyecto contempla una pista de aterrizaje de terreno natural para aeronaves de transporte militar, plataformas conectadas con la pista asfaltada del aeropuerto, hangares, zonas para infraestructuras desplegables, instalaciones destinadas a la preparación de operaciones, nuevos accesos viarios y todas las redes de suministro necesarias para su funcionamiento.

El protocolo firmado prevé además la creación de una Comisión de Seguimiento que coordinará el desarrollo del proyecto y celebrará su primera reunión en el plazo máximo de un mes. Defensa considera que el CIEMA reforzará una capacidad estratégica esencial para las Fuerzas Armadas, mientras que el aeropuerto de Teruel consolidará su posición como enclave de referencia en actividades aeronáuticas especializadas.