Lockheed Martin anuncia una versión de bajo coste de su misil interceptor Patriot PAC-3 MSE

Lockheed Martin ha presentado el PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), un nuevo interceptor para el sistema de defensa antimisiles Patriot que, según la compañía, tendrá un coste inferior a la mitad del actual PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). El anuncio se ha realizado durante el Salón Aeronáutico de Farnborough 2026.

Según ha informado el medio especializado estadounidense Military Times, el nuevo interceptor llega en un momento en el que Estados Unidos y varios de sus aliados buscan reducir el coste de la defensa antiaérea frente a drones y misiles de bajo precio, después del elevado consumo de interceptores registrado en los últimos conflictos.

El fabricante estadounidense sostiene que el PAC-3 ACE permitirá aprovechar la infraestructura ya desplegada del sistema Patriot, al ser compatible con los equipos existentes, lo que facilitará su incorporación sin necesidad de grandes modificaciones.

Un interceptor más barato

La compañía asegura que el PAC-3 ACE costará menos de la mitad que el actual PAC-3 MSE, cuyo precio ronda los cuatro millones de dólares por unidad.

La diferencia de coste ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido al empleo masivo de drones de bajo coste en distintos escenarios de guerra. Como ejemplo, Military Times recuerda que un dron iraní Shahed tiene un coste aproximado de 35.000 dólares.

Diseñado para misiles de crucero

Lockheed Martin explica que el nuevo PAC-3 ACE ha sido concebido para interceptar misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance, amenazas que emplean sistemas de propulsión que utilizan el oxígeno del aire.

El nuevo misil seguirá siendo compatible con el sistema Patriot y con el Sistema Integrado de Mando de Batalla (IBCS), lo que permitirá acelerar su desarrollo y facilitar su integración con las capacidades ya desplegadas por Estados Unidos y otros países aliados. La compañía señala que el programa se desarrollará en coordinación con socios estadounidenses y europeos.

El papel del sistema Patriot

El sistema Patriot constituye uno de los principales elementos de la defensa antimisiles estadounidense. Funciona mediante un radar que detecta y sigue la trayectoria de la amenaza, calcula el punto de interceptación y guía el misil hasta impactar directamente contra el objetivo.

Este sistema también desempeña un papel relevante en la defensa aérea de Ucrania frente a los ataques rusos. La escasez de interceptores ha llevado a Kiev a solicitar nuevas unidades mientras participa, junto a otros nueve países, en el desarrollo del programa Freyja, concebido como una alternativa a los Patriot.