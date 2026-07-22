El dron U030 Flexrotor de Airbus inicia sus misiones de vigilancia en el mar Báltico

El sistema aéreo táctico no tripulado U030 Flexrotor, desarrollado por la división de helicópteros de la compañía aeronáutica Airbus, ha comenzado oficialmente sus operaciones. Este despliegue tecnológico tiene como objetivo principal efectuar labores de vigilancia marítima en las aguas del mar Báltico, operando bajo el paraguas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés). Según ha detallado la propia empresa en un comunicado, la puesta en marcha de este aparato supone un destacado avance en la seguridad de las fronteras.

Cabe recordar que la división de helicópteros de la multinacional se adjudicó recientemente un importante contrato marco de treinta millones de euros con las instituciones comunitarias. El propósito estratégico de este acuerdo plurianual es proporcionar a los Estados miembros servicios punteros mediante sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS) destinados a misiones navales polivalentes. En este exigente proyecto, Airbus trabaja de forma conjunta con el operador subcontratista Extensee, encargado de manejar el aparato sobre el terreno.

Antes de su puesta de largo oficial, la aeronave tuvo que superar exhaustivas pruebas. Las operaciones regulares comenzaron tras una serie de vuelos de ensayo plenamente satisfactorios, los cuales sirvieron para validar todos los hitos técnicos y normativos previos a su entrada en servicio. De este modo, se pudo facilitar un traspaso ordenado de la gestión operativa a la empresa asociada. El primer despliegue real dio inicio el pasado mes de julio en la zona septentrional del continente, abarcando las costas de Estonia, Letonia y Finlandia, prestando un apoyo inestimable a las autoridades nacionales competentes.

En cuanto a sus capacidades, el servicio proporciona inteligencia operativa de primer nivel. Esto se logra a través de cargas útiles electroópticas e infrarrojas de última generación, sumadas a precisos equipos de radar. Toda esta información se transmite en tiempo real al centro de datos de la EMSA. Gracias a este avance, los distintos países pueden seguir las misiones en directo. Entre las tareas diarias destacan la búsqueda y rescate de personas, el control riguroso de las flotas de pesca, la vigilancia medioambiental y la prevención de actividades ilícitas.

La gestión y coordinación global de los vuelos corre a cargo de Airbus, que supervisa la posibilidad de ejecutar múltiples despliegues simultáneos. Por su parte, Victor Gerin-Roze, director de sistemas aéreos no tripulados de la compañía, ha valorado muy positivamente este hito. Según sus palabras, a la empresa "le complace ver que el U030 Flexrotor inicia su servicio operativo (...) lo que supone su primer despliegue operativo en Europa y respalda la misión fundamental de mejorar la vigilancia marítima".

Finalmente, el alto cargo ha enfatizado la trascendencia estratégica de la operación en el complejo contexto actual. "El inicio de las operaciones en los países bálticos demuestra su capacidad para operar con eficacia en diversos escenarios", ha indicado Gerin-Roze. Asimismo, el directivo subrayó que, gracias a este contrato, contribuyen activamente a "proteger Europa y a reforzar su soberanía" frente a los constantes desafíos que se presentan en el entorno naval.