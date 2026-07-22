La última provocación rusa: uno de sus buques de guerra hace un ejercicio de tiro a 75 km de la costa británica

Un buque de guerra ruso llevó a cabo este lunes un ejercicio de artillería con fuego real en aguas internacionales situadas a unos 74 kilómetros al sur de Plymouth, una maniobra que fue seguida de cerca por la Marina británica y que, según el contexto recogido por la BBC, vuelve a poner de relieve el incremento de la actividad naval rusa cerca de las aguas del Reino Unido.

Según ha informado la cadena británica, la fragata rusa Neustrashimy ('Intrépido', en español) notificó previamente al patrullero HMS Tyne de la Royal Navy su intención de realizar un ejercicio de tiro. Durante la operación, el buque ruso solicitó al navío británico que se alejara a una distancia de seguridad, petición que fue atendida. El entrenamiento con fuego real se prolongó durante unos 30 minutos.

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado que la Royal Navy supervisó las maniobras y continúa "siguiendo de cerca la actividad del buque", según un portavoz del departamento.

Streeting carga contra Moscú

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, criticó la actuación de Moscú y calificó el ejercicio de "teatral e irresponsable". Además, advirtió de que "Rusia no debe albergar ninguna duda sobre la determinación de este Gobierno y de este primer ministro".

De acuerdo con la BBC, una aeronave militar francesa también siguió los movimientos de la fragata rusa y llegó a establecer contacto por radio con ella para pedirle que aclarara cuáles eran sus intenciones.

No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa británico evitaron pronunciarse sobre si la elección del momento para realizar las maniobras pudo coincidir deliberadamente con el inicio del mandato de Andy Burnham como primer ministro.

Más tensión en el canal

El ejercicio se suma a otros episodios registrados en los últimos meses relacionados con la presencia de buques rusos en las proximidades del Reino Unido.

El pasado mes, comandos de los Royal Marines abordaron durante seis horas un petrolero vinculado a la denominada "flota en la sombra" rusa mientras navegaba por el canal de la Mancha, en la que fue la primera operación de este tipo llevada a cabo por las Fuerzas Armadas británicas.

También en junio, el buque de guerra ruso Admiral Grigorovich efectuó disparos de advertencia cuando un matrimonio británico navegaba en un velero por aguas internacionales situadas a unas 23 millas de la isla de Wight. El Ministerio de Defensa ruso sostuvo entonces que la embarcación civil había realizado una "aproximación peligrosa", una versión que la pareja rechazó al asegurar que no seguía una "trayectoria de colisión".

La BBC recuerda además que los buques de guerra rusos transitan con frecuencia por las aguas internacionales del canal de la Mancha, separadas de las aguas territoriales británicas y francesas.

Seguimiento por mar y aire

La unidad BBC Verify analizó datos de seguimiento marítimo y aéreo para reconstruir la actividad registrada durante la jornada del lunes.

Los registros de ADS-B Exchange muestran que al menos cuatro aeronaves británicas —dos cazas Eurofighter Typhoon, un avión cisterna Voyager y un helicóptero Super Lynx— sobrevolaron la costa de Dorset, en su mayor parte sobre aguas territoriales británicas. A ellas se sumó un helicóptero militar francés H160M Guépard, que también operó sobre el canal de la Mancha durante la tarde, aunque no ha podido confirmarse si fue el aparato que estableció contacto por radio con la fragata rusa.

Por su parte, los datos de MarineTraffic, citados por la BBC, sitúan al HMS Tyne frente a Plymouth desde las 13:57 (hora británica de verano), donde permaneció aproximadamente dos horas antes de partir a las 15:56 para regresar a Plymouth. El patrullero británico sigue los movimientos del Neustrashimy al menos desde el pasado 16 de julio, cuando ambos buques fueron captados en una imagen de satélite en el mar del Norte, a unas 36 millas del puerto de Felixstowe, en el condado de Suffolk.