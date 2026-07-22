Los infantes de marina desplegados en Rumanía ponen a prueba su capacidad de reacción ante un ataque ruso

Los infantes de marina españoles desplegados en Rumanía han puesto a prueba su capacidad de respuesta ante un supuesto ataque ruso durante el ejercicio Eagle Arrow, una maniobra organizada en el marco del Battle Group de la OTAN desplegado en el país. El adiestramiento ha servido para comprobar la rapidez de reacción de las unidades aliadas y su preparación para afrontar una crisis de alta intensidad en el flanco oriental.

El escenario planteado simulaba el estallido de una crisis que obligaba a activar de inmediato los protocolos de alerta del contingente multinacional. Tras recibir la orden de despliegue, las unidades iniciaron el movimiento hacia sus posiciones tácticas, donde debían establecer un dispositivo defensivo capaz de responder a una hipotética agresión convencional. El objetivo era medir tanto los tiempos de reacción como la coordinación entre los distintos componentes.

La Fuerza de Infantería de Marina española logró completar el despliegue en menos de 48 horas, alcanzando la zona asignada y ocupando las posiciones previstas para la defensa del terreno. Durante ese proceso se verificó la capacidad logística de la unidad, la movilidad de sus vehículos y la eficacia de sus procedimientos para operar con rapidez en un entorno caracterizado por la incertidumbre y la presión operativa.

Uno de los aspectos más exigentes del ejercicio consistió en limitar deliberadamente el empleo de radios y otros sistemas habituales de comunicaciones. La medida obligó a los mandos a recurrir a procedimientos alternativos de mando y control para garantizar la continuidad de las operaciones. De esta forma, el adiestramiento reprodujo un escenario en el que un adversario con capacidades avanzadas pudiera degradar o interferir las comunicaciones aliadas.

Una vez establecidas las posiciones defensivas, los militares españoles desarrollaron patrullas diurnas y nocturnas, vigilancia permanente del perímetro, control de accesos y reconocimiento de las zonas próximas a su despliegue. Estas actividades permitieron comprobar la capacidad de mantener la seguridad del dispositivo y reaccionar con rapidez ante cualquier incidencia, reforzando al mismo tiempo la coordinación con el resto de las fuerzas participantes.

El ejercicio reunió a efectivos españoles, franceses y belgas integrados en el Battle Group de la OTAN desplegado en Rumanía, una fuerza multinacional liderada por Francia. La interoperabilidad entre los distintos contingentes constituyó uno de los principales objetivos del adiestramiento, verificando la compatibilidad de procedimientos, la coordinación táctica y la capacidad para operar conjuntamente bajo una misma estructura de mando aliada.

La aportación española corresponde al Subgrupo Táctico Mecanizado de la Fuerza de Infantería de Marina, integrado por más de 200 militares procedentes de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada, junto con unidades de apoyo de combate y un elemento logístico nacional. Su misión en Rumanía forma parte de la operación Forward Land Forces, destinada a reforzar la disuasión y la defensa del flanco este de la OTAN.