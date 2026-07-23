Estados Unidos confirma la primera victoria de un F16 ucraniano sobre un Su35 ruso en una batalla aire-aire entre cazas

Estados Unidos ha confirmado por primera vez que un F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania ha logrado una victoria aire-aire frente a un caza ruso. El anuncio lo realizó en las últimas horas el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Dan Caine, durante una comparecencia ante el Senado, donde ha destacado el hito alcanzado por los pilotos ucranianos desde la incorporación de los cazas occidentales a la guerra.

Aunque Caine no ha revelado el modelo del avión ruso destruido, sus declaraciones respaldan las informaciones difundidas a comienzos de julio que apuntaban al derribo de un Su-35S, considerado uno de los cazas más avanzados de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Hasta ahora, Kiev había informado de esa pérdida, pero sin precisar qué sistema de armas había sido el responsable del ataque.

La confirmación estadounidense otorga un importante respaldo a una información que hasta ahora se apoyaba en fuentes ucranianas y en análisis de inteligencia de fuentes abiertas. El hecho de que proceda del máximo responsable militar de Estados Unidos convierte el derribo en un episodio reconocido por uno de los principales aliados de Ucrania, aunque todavía permanezcan sin divulgar detalles concretos sobre el desarrollo del combate.

Los F-16 comenzaron a llegar a Ucrania en 2024 tras un largo proceso de entrenamiento de pilotos y personal de mantenimiento. En un primer momento fueron destinados principalmente a reforzar la defensa aérea frente a misiles de crucero, drones y ataques de largo alcance, pero progresivamente han ido asumiendo misiones más complejas, incluidas operaciones de protección del espacio aéreo y enfrentamientos contra aeronaves enemigas.

En caso de confirmarse definitivamente que el avión abatido fue un Su-35S, el resultado tendría un notable valor simbólico y operativo. El Su-35 constituye uno de los cazas más modernos del arsenal ruso, equipado con un potente radar, misiles de largo alcance y avanzados sistemas de guerra electrónica. Su pérdida frente a un F-16 demuestra que la integración entre sensores, armamento y tácticas puede resultar tan decisiva como las prestaciones del propio avión.

El episodio también refleja la evolución del apoyo occidental a Ucrania. Los F-16 ya no desempeñan únicamente funciones defensivas, sino que comienzan a disputar el control del espacio aéreo en determinadas zonas del frente. Al mismo tiempo, evidencia que los pilotos ucranianos han alcanzado un grado de preparación suficiente para explotar las capacidades de estos cazas en escenarios de elevada complejidad y frente a algunos de los aviones más avanzados de Rusia.

Pese a este éxito, la guerra aérea continúa siendo extremadamente exigente para ambos contendientes. Ucrania ha perdido varios F-16 desde su entrada en servicio y Rusia mantiene una importante superioridad numérica en aviación de combate. Sin embargo, la confirmación estadounidense supone un hito relevante porque certifica la primera victoria aire-aire lograda por un F-16 ucraniano y refuerza la confianza en el creciente papel de estos cazas dentro del conflicto.