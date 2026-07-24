De Defensa a Medio Ambiente: los medios teóricos del Gobierno contra los incendios y los que realmente están operativos

Los meses de verano son un punto crítico en España en la lucha contra el fuego. Es el momento en el que se originan entre el 60 y el 70 por ciento de los incendios que se producen durante todo el año. Unos incendios que, según los datos estadísticos del Ministerio de Medio Ambiente, provocan una superficie quemada que representa entre el 75 y el 90 por ciento del total de la calcinada en territorio nacional durante los doce meses del año.

Los incendios de baja entidad son extinguidos por los servicios municipales y autonómicos. Pero cuando la situación da un salto cualitativo y el peligro se acrecienta, son los medios del estado los que entran en acción. La gran mayoría de ellos son medios militares o dirigidos por militares. Es el momento en el que empiezan a actuar los medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los equipos más especializados del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y el Espacio.

La UME tiene una avanzada flota de medios terrestres diseñada para combatir incendios en terrenos complejos. Destacan sus autobombas forestales pesadas de tracción total con sistemas de autoprotección, apoyadas por camiones nodriza de gran capacidad para el suministro constante de agua. Asimismo, emplean maquinaria pesada como bulldozers para abrir cortafuegos, vehículos de transmisiones y puestos de mando avanzado, además de innovadores drones terrestres.

En apoyo de la UME actúa el Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME) del Ejército de Tierra, que proporciona varios helicópteros con capacidad contra incendios. La gran novedad de este año es la adaptación de cuatro CH-47 Chinook F para poder participar en labores de extinción. Estos se unen a los dos helicópteros AS532 Cougar y a dos EC-135 que llevan operando desde hace años. En total, ocho helicópteros para todo el territorio nacional y no siempre todos operativos.

El Ministerio de Medio Ambiente dispone además de 27 helicópteros con capacidad de descarga de agua para apoyar la extinción de incendios forestales: 26 helicópteros medios de transporte de brigadas y lanzamiento de agua y un helicóptero bombardero semipesado. No obstante, el Ministerio no publica datos oficiales sobre cuántos de estos aparatos permanecen operativos durante el verano y cuántos están inmovilizados por mantenimiento programado o averías.

A ellos se suma el Grupo 43 del Ejército del Aire y el Espacio. Son los militares encargados de operar los 14 aviones apagafuegos de propiedad estatal. Participan en los incendios más devastadores de nuestra geografía y tardan menos de una hora en ponerse en marcha con destino al punto caliente donde son requeridos. Su base principal está en Torrejón de Ardoz (Madrid), aunque en verano los aviones se distribuyen por puntos estratégicos de toda la geografía nacional.

De esas 14 aeronaves sólo cuatro pertenecen al Ministerio de Defensa (3 Bombardier CL-415 y un Canadair CL-215T). Los otros diez aviones son propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, aunque son operados y mantenidos por el Ejército del Aire como si fueran aeronaves propias . Se trata de un Bombardier CL-415 y de nueve Canadair CL-215T.

Pese a que por la gestión habitual de las flotas nunca están operativos al mismo tiempo todas las aeronaves del Grupo 43, siempre hay alguno en mantenimiento planificado o en el taller por un fallo mecánico sobrevenido, la planificación es que al menos estén operativos en verano, el punto caliente de la lucha contra los incendios, la gran mayoría de las unidades. La cifra para un verano normal cuando hay 14 aviones en la unidad es que hubiera al menos 10 operativos.

La realidad este año es que tan sólo hay siete operativos, una cifra por debajo de lo que hubiera sido óptimo. Todo ello pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en la presentación de la campaña contra los incendios de este año que habría un total de 15 aviones para combatir el fuego. Esa cifra de la que hablaba el inquilino de La Moncloa incluye estas 14 aeronaves del Grupo 43 de las que sólo la mitad están operativas.

"Contaremos con una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus, y con 4 nuevos helicópteros Chinook y dos Cougar", dijo a finales de mayo el presidente del Gobierno. Incluía dentro de los recursos del Estado para esta campaña un sistema que se encuentra en pruebas y en despliegue experimental, por lo que todavía está relativamente lejos de ser operativo.

De hecho, la flota de A400M del Ejército del Aire y el Espacio, que tiene su base en Zaragoza (Ala 31), todavía no tiene instalados ni operativos estos kits para emergencias ordinarias. Tampoco están en servicio todavía en Francia, el otro país en el que la multinacional Airbus está haciendo pruebas con estos sistemas.

Este kit contra incendios para el A400M es un sistema modular que se instala en la bodega de carga en 2 o 3 horas sin modificar la estructura del avión. Permite descargar hasta 20.000 litros de agua o retardante por gravedad desde la rampa trasera en una sola pasada. Una vez finalizada la misión de extinción, el kit se desmonta otra vez para que el A400M vuelva a sus tareas de transporte militar.