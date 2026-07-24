Portugal compra tres fragatas FREMM en Italia por 3.900 millones utilizando el programa Safe de la UE

Portugal firmó el 20 de julio de 2026 un acuerdo intergubernamental por valor de 3.900 millones de euros con Italia para adquirir tres fragatas multimisión FREMM EVO construidas por Fincantieri para la Armada portuguesa. La operación compromete el 67,2 % de los 5.800 millones de euros asignados a Portugal a través del instrumento europeo SAFE (Security Action for Europe), destinado a reforzar las capacidades de defensa de los Estados miembros. El contrato, gestionado mediante la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), garantiza la entrega de los buques entre 2029 y 2030, dentro de los plazos exigidos por el programa SAFE, al tiempo que reforzará las capacidades nacionales de guerra antisubmarina y defensa aérea.

Según informa Army Recognition, la adquisición, valorada en 3.900 millones de euros, incluye las tres fragatas FREMM EVO de 144 metros de eslora, un paquete de sostenimiento a largo plazo, transferencia de tecnología e inversiones en las instalaciones del Arsenal do Alfeite, que permitirán mantener los buques durante una vida útil prevista de 30 años. Cada fragata, con un desplazamiento aproximado de 6.500 toneladas, incorpora un sistema de propulsión CODLAG, radares AESA de doble banda X/C, un conjunto de sonares multicapa y sistemas de lanzamiento vertical destinados a sustituir progresivamente a las veteranas fragatas de las clases Vasco da Gama y Bartolomeu Dias antes de 2030.

El acuerdo fue suscrito el 20 de julio de 2026 mediante un mecanismo de gobierno a gobierno entre Portugal e Italia para la compra de tres fragatas FREMM EVO fabricadas por Fincantieri. Esta operación absorbe el 67,2 % de la financiación asignada a Portugal por el instrumento SAFE, lo que convierte a este programa naval en el principal proyecto financiado con dichos fondos. Las entregas están previstas para 2029 y 2030, lo que deja menos de cuatro años para completar la ejecución del contrato, la construcción de los buques, el adiestramiento de las tripulaciones, la adaptación de las infraestructuras y el establecimiento del apoyo logístico inicial antes del vencimiento de los plazos fijados por la Unión Europea.

El paquete contratado comprende la construcción de los tres buques, el sostenimiento logístico durante décadas, el suministro de repuestos y equipos auxiliares, la transferencia tecnológica, la cooperación industrial y todas las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento durante un mínimo de treinta años.

Si se toma como referencia únicamente el valor económico del programa, cada fragata supone una inversión aproximada de 1.300 millones de euros, una cifra que incluye no solo el coste del buque, sino también las infraestructuras, la formación de las tripulaciones, el apoyo logístico, los repuestos, el equipamiento complementario y los servicios asociados a todo su ciclo de vida.

Las nuevas unidades sustituirán parcialmente a una fuerza naval formada actualmente por cinco fragatas cuyos diseños tienen más de tres décadas de antigüedad. Paralelamente, las inversiones previstas en el Arsenal do Alfeite buscan crear una base nacional de mantenimiento capaz de sostener esta nueva clase de buques hasta bien entrada la década de 2050 e incluso la de 2060.

El acuerdo fue formalizado en Roma durante una reunión entre el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con la participación del ministro portugués de Defensa, Nuno Melo, y su homólogo italiano, Guido Crosetto, responsables de los aspectos relativos al programa militar.

También formó parte de la delegación portuguesa el ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, en la que constituyó la primera visita oficial de un primer ministro portugués a Italia en doce años.

La adquisición se ha estructurado como un acuerdo entre Estados y no como un simple contrato comercial con un astillero, lo que otorga a ambos gobiernos un papel directo en la supervisión de los plazos de entrega, la participación industrial y las obligaciones de apoyo logístico.

La capacidad de Fincantieri para entregar las tres fragatas antes de finales de 2030 fue uno de los factores decisivos para su selección, ya que Portugal necesitaba un diseño europeo que pudiera contratarse, construirse y entregarse dentro de los calendarios establecidos por el instrumento SAFE.

La propuesta italiana terminó imponiéndose a la oferta de la empresa francesa Naval Group, basada en la fragata FDI, mientras que el diseño español F-110, desarrollado por Navantia, también había sido considerado en fases anteriores del proceso de evaluación.