Canadá se une como observador al GCAP, el programa para un caza de sexta generación de Reino Unido, Italia y Japón

Canadá se ha incorporado oficialmente como primer país observador del Programa Aéreo de Combate Global (GCAP), la iniciativa impulsada por Reino Unido, Italia y Japón para desarrollar un caza furtivo de sexta generación acompañado por drones de apoyo y otros sistemas de combate conectados entre sí.

Según ha informado el medio especializado Breaking Defense, el nuevo estatus permitirá a Ottawa acceder al desarrollo de capacidades, a la cooperación industrial y a la planificación a largo plazo del programa. Durante el anuncio, el secretario de Defensa británico, John Healey, afirmó que la condición de observador concede a Canadá un "acceso privilegiado" al desarrollo tecnológico y a las futuras capacidades del GCAP.

El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, aseguró que esta incorporación permitirá a su país ampliar su conocimiento sobre las capacidades aéreas de combate de nueva generación, reforzar la colaboración industrial y estrechar la cooperación con los aliados que participan en el proyecto.

El único programa internacional

El Programa Aéreo de Combate Global (GCAP) es actualmente el único proyecto internacional en marcha para desarrollar un caza furtivo de sexta generación, además de una familia de sistemas interconectados que incluirá drones de apoyo y otras capacidades autónomas.

La iniciativa está liderada por Reino Unido, Italia y Japón y busca desarrollar una nueva plataforma de combate destinada a sustituir a los actuales cazas durante las próximas décadas.

Mientras tanto, Estados Unidos continúa desarrollando de forma independiente su propio avión de sexta generación, el F-47. Por su parte, el programa europeo Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS), impulsado por Francia, Alemania y España, atraviesa dificultades tras los desacuerdos surgidos entre los socios industriales.

Japón vincula la seguridad del Indo-Pacífico y Europa

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, calificó de "monumental" la incorporación de Canadá al programa y sostuvo que la seguridad del Indo-Pacífico y la del espacio euroatlántico están cada vez más conectadas.

Durante el encuentro, los responsables de Defensa analizaron también la situación de seguridad en la región tras las maniobras navales conjuntas Joint Sea-2026, desarrolladas por China y Rusia en aguas próximas a Japón.