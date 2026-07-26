Leonardo vende 12 aviones ligeros M346F a Indonesia y negocia la venta de helicópteros AW149

A principios de febrero, el grupo italiano Leonardo anunció la firma de una carta de intenciones con el Ministerio de Defensa de Indonesia y la empresa PT ESystem Solutions Indonesia para la adquisición por parte de Yakarta de aviones de combate ligeros M346F Block 20. Solo quedaba iniciar las negociaciones contractuales para cerrar definitivamente la operación, algo que se ha materializado con motivo del Salón Aeronáutico de Farnborough (Reino Unido), el pasado 21 de julio.

Según informa Zone Militaire, objetivo de la Fuerza Aérea de Indonesia (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara, TNI-AU) es sustituir la treintena de aviones de entrenamiento BAe Hawk que actualmente utiliza para formar a sus futuros pilotos de combate. Todo ello pese a que ya dispone de 14 T-50 Golden Eagle, adquiridos al fabricante surcoreano Korea Aerospace Industries (KAI).

No obstante, el contrato adjudicado a Leonardo contempla únicamente la compra de 12 M346F Block 20, por un importe que no ha sido revelado. Sin embargo, el valor de la operación podría rondar los 1.500 millones de euros, ya que Austria aceptó pagar aproximadamente esa cantidad por los doce aparatos del mismo modelo que encargó el pasado mes de diciembre.

"La nueva configuración del caza ligero M346F Block 20 incorpora una cabina equipada con una gran pantalla panorámica (LAD), un radar de barrido electrónico activo (AESA), enlace de datos Link 16, sistemas de contramedidas electrónicas y nuevos sistemas de armamento", explicó Leonardo en un comunicado. El avión tiene un radio de acción de 1.800 kilómetros, puede alcanzar una velocidad de Mach 1,15 y dispone de siete puntos de anclaje externos para transportar armamento.

Además, el fabricante italiano precisó que el contrato incluye el suministro a la TNI-AU de un sistema integral de entrenamiento avanzado, compuesto por un sistema de instrucción en tierra (GBTS) que combina simulaciones y escenarios virtuales con vuelos reales mediante un enfoque LVC (Live, Virtual, Constructive).

Leonardo destacó igualmente que Indonesia se convierte en el vigésimo tercer país en adquirir el M346, y señaló que Canadá podría ser el siguiente cliente de este modelo. Mientras tanto, la compañía italiana ya aspira a cerrar otro acuerdo con las Fuerzas Armadas indonesias.

Al igual que ocurrió con el M346, Leonardo ha firmado una nueva carta de intenciones con el Ministerio de Defensa de Indonesia y PT ESystem para una posible compra de helicópteros AW149, destinados a misiones de búsqueda y rescate tanto en tierra como en el mar.

"Este programa respalda el plan de modernización de la Armada indonesia, reforzando sus capacidades de respuesta ante emergencias. También permitiría a Leonardo ampliar su presencia en el mercado indonesio de helicópteros, especialmente en los ámbitos del salvamento, las fuerzas de seguridad y el transporte de pasajeros", explicó el grupo italiano.