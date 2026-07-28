El Trubia 1, el primer blindado fabricado en España, vuelve a escena cien años después junto al moderno ASCOD

El primer blindado diseñado y fabricado en España volverá a exhibirse un siglo después de su nacimiento. Santa Bárbara Sistemas mostrará el histórico Trubia 1 junto a un Vehículo de Combate de Infantería (VCI) ASCOD de última generación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que se celebra entre el 1 y el 15 de agosto. La exposición pretende poner en valor la evolución tecnológica de la industria española de defensa desde 1926 hasta ahora.

El Trubia 1, también conocido como carro ligero Trubia, fue desarrollado y construido en 1926 en la histórica Fábrica de Armas de Trubia, en Asturias. Está considerado el primer carro de combate concebido y fabricado íntegramente en España, convirtiéndose en un hito para la ingeniería militar nacional. Cien años después, el mismo complejo industrial continúa produciendo vehículos blindados de última generación.

La principal novedad de la muestra será la posibilidad de contemplar juntos dos vehículos separados por un siglo de desarrollo tecnológico. Frente al diseño pionero del Trubia 1, el ASCOD representa el estado actual de la ingeniería militar española. Este blindado pertenece a una familia de plataformas modulares sobre cadenas que sirve de base para diferentes configuraciones y programas internacionales, reflejando el salto experimentado por la industria de defensa durante las últimas décadas.

El vehículo expuesto corresponde a un VCI basado en la misma plataforma tecnológica que utilizan los Pizarro del Ejército de Tierra. Además, variantes del ASCOD se encuentran en servicio en países como Reino Unido, Austria y Letonia, entre otros aliados europeos. Su arquitectura modular permite incorporar diferentes configuraciones, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.

Precisamente, el ASCOD que podrá verse en la FIDMA desempeñó un papel destacado en uno de los últimos éxitos comerciales de Santa Bárbara Sistemas. Se trata del vehículo empleado durante el proceso de evaluación del programa Hunter, convocado por las Fuerzas Armadas de Letonia para dotarse de nuevos vehículos de cadenas. La compañía logró finalmente la adjudicación de este contrato, consolidando la proyección internacional de la planta asturiana.