El capitán Gimeno, apagafuegos del 43 Grupo: "No hay sistema de puntería, todo depende del piloto"

Los grandes incendios que están asolando España este verano, especialmente los que han obligado a declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Toledo y Ávila, han obligado al personal que trabaja en la extinción de fuegos a emplearse a fondo. Están participando tanto medios civiles de las comunidades autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica como medios militares de la UME o el Ejército del Aire y el Espacio.

Uno de los medios más icónico que trabajo en estas labores son los apagafuegos del 43 Grupo del Ejército del Aire y el Espacio, los conocidos como corsarios. La unidad tiene en estos momentos una flota de 14 aviones apagafuegos, aunque sólo siete de ellos están operativos. Se trata de aviones que llevan casi 40 años en servicio, pero que gracias a los mecánicos del Ejército del Aire siguen dando la batalla contra el fuego.

En una entrevista facilitada por el Ejército del Aire y el Espacio, el capitán Francisco Javier Gimeno, con más de 1.000 horas de experiencia a los mandos de un Canadair, explica los retos y los desafíos a los que se enfrenta un piloto apagafuegos en incendios como los de Madrid, Ávila o Vall de Uxó (Castellón). Precisamente, la entrevista está grabada tras el regreso a la base aérea de Torrejón de Ardoz después de haber estado en los incendios de Madrid y Ávila.

El capitán Gimeno narra cómo luchan día a día "para defender el tesoro más grande que tenemos, nuestros campos y nuestra naturaleza", explica que los aviones no tienen "ningún sistema de puntería en el avión" sino que "todo resulta de la experiencia de los pilotos y también de un cálculo in situ" y de la importancia que tiene el personal de tierra que hace posible que salgan a volar cada día con un avión en perfecto estado de funcionamiento.