Navantia inicia en San Fernando la construcción del primero de los nuevos buques hidrográficos costeros de la Armada

Navantia ha iniciado en el astillero de San Fernando (Cádiz) la construcción del primer Buque Hidrográfico Costero (BHC) destinado a la Armada. El comienzo del programa se ha materializado con el tradicional acto de corte de la primera chapa, que marca oficialmente el inicio de la fabricación de la primera de las dos unidades previstas para reforzar las capacidades hidrográficas de la Marina.

Los nuevos Buques Hidrográficos Costeros han sido diseñados para sustituir progresivamente a las embarcaciones actualmente dedicadas a este tipo de misiones, incorporando tecnologías más avanzadas y un mayor grado de automatización. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa de la Armada en tareas relacionadas con el conocimiento del medio marino y el apoyo a la navegación en aguas de escasa profundidad.

Cada unidad contará con una eslora de 50 metros y un desplazamiento aproximado de 1.000 toneladas. Además, dispondrá de una dotación reducida de unas treinta personas gracias a la automatización de numerosos sistemas de a bordo. Los buques tendrán una autonomía de hasta 3.000 millas náuticas y podrán permanecer desplegados durante un máximo de quince días sin necesidad de regresar a puerto.

Entre las principales misiones de estas embarcaciones figuran la realización de levantamientos hidrográficos, la obtención y actualización de información para la cartografía náutica, así como el apoyo a la seguridad de la navegación. También estarán preparados para desarrollar trabajos de investigación del fondo marino y colaborar en la protección y localización del patrimonio arqueológico subacuático cuando sea necesario.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es su apuesta por la sostenibilidad. Los nuevos BHC estarán preparados para operar utilizando biocombustibles, una característica que permitirá reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Esta capacidad se integra en la estrategia de Navantia para desarrollar buques más eficientes desde el punto de vista energético sin renunciar a las prestaciones exigidas por la Armada.

Con este programa, Navantia avanza en la renovación de la flota hidrográfica de la Armada mediante la incorporación de unidades de nueva generación adaptadas a las necesidades actuales. La construcción del primer Buque Hidrográfico Costero representa el primer hito visible de un proyecto que busca mejorar las capacidades de exploración, cartografía e investigación marina, incorporando además criterios de eficiencia, automatización y sostenibilidad en su diseño.