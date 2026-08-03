Robles rompe su silencio para defender al CNI mientras Moncloa insiste en que no hubo avisos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido al paso de declaraciones desde el propio Gobierno que señalan que el Centro Nacional de Inteligencia no previó que algo como lo vivido la pasada semana en Ceuta podía ocurrir.

En declaraciones a la prensa desde la base aérea de Zaragoza, ha hablado por primera vez de la entrada de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta para salir en defensa del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, de los que ha dicho que colaboran también con otros servicios de aliados extranjeros.

Según ha afirmado no la van a "pillar en ningún tipo de discusión" sobre su papel y ha querido mostrar su reconocimiento a los profesionales "excelentes" que componen los servicios de inteligencia y ha destacado que su labor es muy valorada a nivel europeo.

El pasado fin de semana, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sostuvo que no hubo ningún informe que alertara de que esto podía ocurrir y este lunes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en ello: "De ninguna manera se preveía algo tan inédito", ha dicho la ministra empleando la misma palabra que horas antes utilizó Albares en sus elogios a Marruecos y nuevas críticas al Gobierno italiano.

Robles también se ha desmarcado del tono gubernamental en torno a Marruecos. La ministra ha proclamado que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca", y ha señalado que el Ejército va a estar siempre apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar en las dos ciudades autónomas.

Asimismo, ha advertido que las mafias o quien "haya consentido o tolerado" esta entrada masiva de migrantes "tendrá que asumir responsabilidades" por esta crisis.

Robles ha solicitado además al Gobierno de Marruecos que investigue lo "ocurrido" y "llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos" en la frontera con Ceuta y Melilla. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha exclamado Robles en alusión a las decenas de fallecidos en el mar.

Es más, ha agregado que "no puede ser" que se utilice a menores "echándoles a la muerte sin más" y ha afirmado que la responsabilidad de las muertes que han tenido lugar en esta crisis es quien "organiza por medio de mafias y "engaña a personas" diciéndoles que van a entrar "irregular e ilegalmente". "Eso son los responsables", ha concluido.