En medio de la intensificación de los ataques en la guerra de Rusia contra Ucrania, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha utilizado sus redes sociales para denunciar un "crimen" del Ejército ruso: la caza de civiles con drones explosivos.

Zelenski ha publicado en X las imágenes de un vendedor de fruta en Jersón perseguido por un dron, que finalmente estalla a su lado. El hombre resultó herido de gravedad. Según Zelenski, Rusia está detrás de este "safari" contra civiles, según lo ha calificado, en Jersón. "Todos los días, la gente común en Jersón se enfrenta a estos safaris rusos", ha denunciado.

"El mundo debe ver esto", afirma Zelenski, "Rusia ha enloquecido y sus soldados disfrutan matando y maltratando civiles". El mandatario ucraniano ha vuelto a demandar más presión sobre Rusia y ha avisado de que "es imposible que el mundo pueda coexistir con este mal". "Debemos actuar de una forma que obligue a Rusia a pensar seriamente en la paz en lugar de expandir el alcance de sus drones".

Today, many were shocked by yet another video of the drone "safari" Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Zelenski también ha advertido de que "esto no se trata solo de Ucrania". "La campaña rusa debe detenerse antes de que se extienda más. Finlandia y Kazajistán, los países bálticos y Polonia, los países del Cáucaso Sur, Rumanía y Moldavia —todos deben trabajar juntos para garantizar seguridad real y poner fin a la guerra de Rusia", ha reclamado.

Horas más tarde del mensaje, Rusia ha lanzado sobre Kiev un mortífero ataque que ha causado la muerte de al menos 17 personas mientras que 27 han resultado heridas.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha señalado que se trata de "uno de los ataques enemigos más trágicos". Mientras "la alerta aérea en la región continúa", la institución ha señalado que sus unidades trabajan en cuatro localidades del distrito de Brovari —donde "se han producido incendios de gran magnitud en almacenes de la ciudad" y en aldeas circundantes—, dos del distrito de Bucha y una del distrito de Fastiv.

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha detallado que se han registrado nueve fallecidos en Brovari, cuatro en Bucha y uno en Fastiv.

"Rusia ha vuelto a traer muerte y destrucción a nuestra tierra, arrebatando la vida a civiles", ha denunciado Tkachenko, que ha asegurado que "por cada uno de estos crímenes, sin duda, se exigirán responsabilidades". El ataque fue perpetrado con "misiles balísticos y drones" y además de provocar incendios y derrumbes provocó una fuga de amoníaco, según la Administración Militar de la ciudad, que ha asegurado que "ya ha sido localizada" en un tanque que albergaba 300 litros de la sustancia cuando ha sido alcanzado, si bien ha subrayado que "no existe peligro para la población".