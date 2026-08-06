Alemania alerta de un "nuevo nivel de amenaza" tras el dron-bomba del aeropuerto de Leipzig

Las autoridades alemanas continúan investigando el hallazgo de un dron-bomba en el aeropuerto de Leipzig, una infraestructura clave para el envío de armas a Ucrania y base de los aviones de carga ucranianos Antonov, que se trasladaron allí tras el inicio de la invasión rusa.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, suspendió sus vacaciones tras el incidente. En rueda de prensa, descartó que sus autores fueran aficionados y apuntó a la posibilidad de que fuera obra de "potencias extranjeras" sin mencionar a Rusia. Añadió que el intento de atentado, que sólo se frustró porque el detonador se desprendió, pone de manifiesto que existe un "nuevo nivel de amenaza" en el país, que ya ha detectado en el pasado incursiones de drones. La Policía sajona investiga lo ocurrido como un posible delito contra la Seguridad del Estado.

Las pesquisas policiales citadas por medios alemanes apuntan que el artefacto estaba situado cerca de cuatro aeronaves ucranianas y que portaba explosivos militares PETN y Semtex. Además, revelan que no fue el único incidente en el aeropuerto alemán: un avión de carga chocó con otro objeto cuando tuvo que abortar el aterrizaje por el cierre del aeropuerto y sufrió daños menores en la parte delantera.

Por otro lado, no es la primera vez que el aeropuerto de Leipzig, estratégico para la defensa ucraniana, sufre un ataque similar: hace dos años, un paquete se incendió en un centro logístico de DHL en una operación atribuida a la Inteligencia rusa.

La OTAN estaría siguiendo de cerca las investigaciones del intento de atentado, según fuentes citadas por Der Spiegel, que indica que la alianza utiliza habitualmente aviones Antonov para el traslado de armamento y equipamiento militar a Ucrania.