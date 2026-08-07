Cada euro invertido en Defensa genera 2,5 euros en la economía española

La inversión en defensa está teniendo un efecto multiplicador sobre el tejido productivo nacional. Cada euro invertido en el sector genera un retorno de 2,5 euros en la economía española al activar empleo cualificado, innovación tecnológica, actividad industrial y una amplia cadena de proveedores.

Así lo recoge el informe Spain Defence & Security Industry 2026 de Infodefensa, que contabiliza 88.454 puestos de trabajo asociados a la industria española de defensa en 2024. Su actividad se extiende desde las grandes empresas tractoras hasta pymes, ingenierías, centros tecnológicos y proveedores especializados en ámbitos como electrónica, aeronáutica, construcción naval, vehículos, ciberseguridad, logística y materiales avanzados.

Si además se amplía el foco al conjunto de las industrias de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, que representa Tedae, estas actividades generaron en 2024 un total de 21.919 millones de euros, equivalentes al 1,4% del PIB nacional, tal y como indica su último informe de Impacto Económico y Social para todas estas industrias.

Según explican desde la Fundación Feindef, "hablar del retorno de la inversión en defensa es hablar de una cadena de valor mucho más amplia que la producción de capacidades. Hay empleo cualificado, innovación, conocimiento, actividad para pymes, exportaciones y oportunidades para cientos de empresas que forman parte de la cadena de suministro de todo el territorio. En definitiva, es un ecosistema industrial que genera empleo y capacidades tecnológicas en distintos puntos de España y contribuye a la modernización del tejido productivo nacional".

Otro aspecto relevante del carácter tractor de esta industria se refleja en su capacidad exportadora. Las ventas al exterior alcanzaron los 6.966 millones de euros en 2024, el 69,7% de la facturación total, y llegaron a 83 países. España se situó como el undécimo exportador mundial de defensa durante ese ejercicio y ocupó la novena posición en el conjunto del periodo 2020-2024.

Estos datos reflejan la capacidad de las empresas españolas para competir en mercados internacionales, participar en programas multinacionales y generar retornos industriales y tecnológicos.