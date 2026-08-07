Militares exigen a Defensa medios ante otra posible invasión de Ceuta

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha reclamado al Ministerio de Defensa que adopte medidas para garantizar la plena capacidad de intervención de las Fuerzas Armadas en Ceuta ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma. La organización considera que las unidades desplegadas deben contar con todos los recursos materiales, logísticos y de personal necesarios para actuar en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si la situación lo requiere.

En un comunicado, AUME expresa su "profunda preocupación" por las informaciones que atribuyen al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) credibilidad a una campaña difundida en redes sociales para organizar un nuevo cruce masivo de la valla de Ceuta, previsto para el 15 de agosto, aunque no descartan que pueda producirse antes.

Ante este escenario, la asociación considera imprescindible que las autoridades competentes se adelanten a los acontecimientos y garanticen que las unidades militares destinadas en la ciudad autónoma dispongan de la capacidad necesaria para intervenir en caso de que sea necesario.

Más medios

AUME sostiene que esa capacidad pasa por dotar a las unidades de todos los medios materiales, logísticos y de personal, además del adiestramiento adecuado, para que puedan actuar "de forma eficaz, coordinada y segura" en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La asociación añade que los militares desplegados en Ceuta no pueden afrontar una crisis de esta magnitud sin los recursos y la preparación suficientes, y recuerda que la experiencia reciente demuestra la necesidad de una respuesta preventiva en lugar de una actuación únicamente reactiva.

AUME afirma que reforzar la operatividad de la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) y del resto de unidades implicadas permitiría proteger tanto la integridad territorial como la seguridad de los propios efectivos. Por este motivo, exige al Ministerio de Defensa y al resto de autoridades competentes que adopten "de inmediato" las medidas necesarias para incrementar la capacidad operativa de las unidades destinadas en la ciudad autónoma y evitar improvisaciones ante cualquier eventualidad.